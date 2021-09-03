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24歲女砸27萬縮胸！9個月神奇「長回E罩杯」　她崩潰：錢白花了

記者李振慧／綜合報導

美國加州洛杉磯24歲女子里昂(Bethanie Lyon)雖然擁有令人稱羨的E罩杯，然而卻為她帶來許多困擾，終於在2年前花費美元1萬元（約台幣27萬元）作縮胸手術，沒想到得來不易的C罩杯不到1年又長回原罩杯，讓她崩潰砸下的錢等於白花。

身為歌手與舞者的里昂，為了減輕背部疼痛問題，於2019年7月進行縮胸手術，她表示，自己從青春期開始常因為胸部自卑，「人們很喜歡對我評頭論足，感覺自己快被人看光，好像我這個人只有胸部一樣」，除此之外巨大的胸部也容易影響到她的舞蹈動作，讓她無法穿想穿的衣服。

里昂在父母幫助下，終於如願進行縮胸，手術後經歷了數周宛如「皮膚被撕裂的劇痛」，才總算擁有夢想中的C罩杯，沒想到胸部後來卻逐漸長大，3個月便覺得胸罩變緊，9個月後胸部完全回到原本罩杯。

里昂表示，她手術前有被告知胸部可能會再長回來的風險，但這種案例十分稀少，沒想到就發生在自己身上，如今她也漸漸調適心情，「我不會再像青少年時那樣排斥巨乳，我已經學會接受自己的身體」，不過由於背部問題仍在，她不排除以後可能會再嘗試縮胸。

▼女特地作縮胸手術，胸部卻長回原尺寸。（圖／示意圖／免費圖庫pexels）

▲美胸。（圖／免費圖庫pexels）

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