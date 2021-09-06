快訊／今增9例本土、7境外！本土確診都在「新北幼兒園」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增9例本土個案、7境外移入，確診個案中無人死亡。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲9/6確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增9例本土個案，為5例男性、4例女性，年齡介於未滿5歲至20多歲，發病日介於今(2021)年8月28日至9月4日，個案分布均在新北市；9例均為已知感染源，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至9月4日累計公布1萬4814位確診個案中，已有1萬3742人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.8%。

指揮中心表示，今日新增7例境外移入個案均為男性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自甘比亞(案16130)、日本(案16131)及其他(案16132至案16136)入境，入境日介於8月23日至9月5日。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,819,374例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,801,429例排除)，其中1萬6035例確診，分別為1440例境外移入，1萬4542例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計837例COVID-19死亡病例，其中827例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心也針對機師相關足跡發布疫情警示簡訊，內容為「因您曾於8月13日至9月2日期間與確診者接觸或活動軌跡重疊，如於8月13日之後曾有COVID-19疑似症狀，請就醫評估或可至社區篩檢站採檢。」總共發110萬筆簡訊，指揮中心提醒，要注意身體有無類似症狀，即時跟醫師諮詢或直接採檢。