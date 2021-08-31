搶先祭補班小確幸！摩斯咖啡「買1送1」　9月優惠一次看

▲摩斯漢堡推出一系列9月優惠。（圖／安心食品提供）

記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡推出一連串9月優惠！搶先祭出中秋補班日9/11(六)當天，咖啡「買一送一」小確幸。另外適逢9/3軍人節，當日持軍人證、福利證、著軍人服裝；還有9/28教師節當日持教師證、全教總會員卡，在門市消費即可享9折優惠。

摩斯自9/1-9/15期間，持續推出「2套早餐100元」組合優惠，此波祭出「培根雞蛋堡+冰紅茶(L)」單套65元，2套100元；而上午10點半後，主餐藜麥元氣牛肉珍珠堡+冰紅茶(L)優惠價129元。9/1-9/30點購指定套餐，除了享優惠價之外還可抽Switch主機。

▲主餐藜麥元氣牛肉珍珠堡+冰紅茶推出優惠價。（圖／摩斯漢堡提供）

其中9月兩個職業特殊節日，9/3軍人節當天，持軍人證、福利證、著軍人服裝；以及9/28教師節當日持教師證、全教總會員卡到摩斯漢堡門市消費，即可享9折優惠，詳細品項以門市公告為準。

另外為了中秋節送禮選擇，即日起至9/30推出人氣商品蒟蒻禮盒限時買一送一；甜蜜新滋味「紅茶達克瓦茲」9/1上市，售價50元，套餐加購價45元，使用嚴選伯爵紅茶葉，外皮帶點砂糖焦化的酥脆，帶有紅茶葉的獨特口感，蓬鬆柔軟的蛋糕體搭配滑順奶油內餡，層次豐富令人回味無窮，還有多種組合優惠。

▲補班日小確幸。（圖／摩斯漢堡提供）

由於9月11日適逢中秋補班日，為了替上班族加油打氣，摩斯當天推出摩斯咖啡(L)買1送1，限同容量，不限冰熱，可單杯加價升級拿鐵咖啡(L)/卡布奇諾(L)/澳式黑咖啡(M)/澳式冰歐蕾(M)/摩斯馥樂白(M)。



而在MOS Order APP也推出全新專屬優惠，包括「勁涼一夏」及「點心飲品超值選」，以註冊會員MOS卡點購「勁涼一夏」指定餐點，除了有優惠價，加碼再抽任天堂Switch健身環大冒險主機組合。

▲摩斯漢堡9月下午茶優惠。（圖／摩斯漢堡提供）



9/1-10/31下午2點後也推出點心超值選三件組，指定點心A區+B區+指定飲品只要109元，另有超值選兩件組69元。A區點心可選擇「方塊薯餅、薯條(S)、蒟蒻、抹茶紅豆米派」，B區點心可選擇「雞塊薯條組、腿塊薯條組、摩斯辣味雞塊(5個)，飲品可加價升級澳式黑咖啡(M)、摩斯馥樂白(M)或澳式冰歐蕾(M)」。

●麥當勞

人氣速食業者麥當勞即日起至9月21日祭出「蕎麥芝麻冰炫風買1送1」優惠，期間只要透過「24小時歡樂送」網路訂餐，無須輸入優惠碼即享「蕎麥芝麻冰炫風買1送1」優惠。另，於2大外送平台foodpanda、Uber Eats至9月14日前還有「那堤咖啡買1送1」，其中，Uber Eats下單「來點大麥克蜜腿餐」還可免費吃中薯1份。

▲麥當勞冰炫風優惠。（圖／業者提供）



●漢堡王

漢堡王「超狂華堡日」限時登場，9月1日只要於官網下單指定套餐，包括華堡、辣味華堡套餐或大餐；雙層華堡、辣味雙層華堡套餐或大餐及三層華堡、辣味三層華堡套餐或大餐，並輸入優惠碼「LOVEBK」，即可免費獲得1顆原味華堡，且這次買幾個套餐就送幾顆，每日優惠碼限兌換2500次，兌完為止。

▲漢堡王「超狂華堡日」限時登場。（圖／業者提供）