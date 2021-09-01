搶攻開學早餐優惠一次看！肯德基週五指定套餐49元、摩斯2套100元

▲肯德基週五推出早餐優惠。（圖／記者姜國輝攝）

記者林育綾／綜合報導

搶攻開學商機！肯德基自即日起至10/4，限時每週五早餐指定套餐49元起，有堡、捲、粥、燒餅；另外摩斯漢堡9/1-9/15期間，推出「2套早餐100元」組合優惠，此波祭出「培根雞蛋堡+冰紅茶(L)」。

▲肯德基週五早餐優惠。（圖／Facebook／KFC）



肯德基即日起至10/4每週五祭出「早餐天天省」49元起，目前有吮指嫩雞蛋堡套餐，其他還有總匯歐姆蛋燒餅套餐、總匯歐姆蛋堡套餐、吮指嫩雞蛋烤餅套餐、吮指嫩雞燒餅套餐，特價49元至65元不等。

▲摩斯漢堡早餐2套100元。（圖／業者提供）

摩斯漢堡自9/1-9/15期間，推出指定早餐「2套100元」組合優惠，此波祭出「培根雞蛋堡+冰紅茶(L)」單套65元，2套100元；而上午10點半後，主餐藜麥元氣牛肉珍珠堡+冰紅茶(L)優惠價129元。

另外麥當勞早餐熱門品項「薯餅」日前部分門市停售，讓不少粉絲哀嚎，台灣麥當勞在8/31證實，薯餅自8/28起陸續到店，現已全面恢復起司脆薯雙牛堡等薯餅相關產品的供應。

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