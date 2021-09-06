買2張票約看恐怖片！心儀妹「妙回1句」神閃球　網笑：快買爆米花

▲原PO手上有兩張電影票。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

漫威電影《尚氣與十環傳奇》、恐怖電影《薩滿》等都在熱映中，吸引不少人前往影廳觀看。就有網友發文表示，他已經買好2張票要約心儀的女生出門看電影，怎料對方卻妙回1句話，讓他哭笑不得。貼文曝光後，立刻引發網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，提到他日前好不容易鼓起勇氣，約女生去看電影，怎料對方卻妙回1句話，「我這樣算是被打槍嗎？」從他貼出的對話紀錄可見，他說「最近有部電影很好看欸，叫《薩滿》，想說不知道你有沒有看過？」女方則回應「這部我還沒看過。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO買了2張電影票，卻沒成功約到女生。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO這時接續著說，「唷！我也沒看過耶～剛好我有買兩張電影票。」這時女方不知道是漏接球，還是故意閃球，竟回應「真的嗎？很棒啊！這樣你就可以看兩次了～」

原PO眼見女方回答不如預期，事後便無奈求助，「各位大神可以告訴我，這樣我下一句要怎麼回？」

貼文曝光後，大票網友紛紛留言表示，「別哭，至少可以看兩次」、「說：送你一張，哪時有空？我拿給你。如果一張不夠就送兩張，成全別人也是一種愛」、「笑死，可以看兩次！女生神回覆耶」、「所以他男友爆米花要甜的還鹹的」、「你可以問他要不要一起看兩次啊～不要這樣就被打敗了～用你的幽默戰勝他」。