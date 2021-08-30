買股票送電影票！萬達小股東氣笑：已虧好幾萬「缺這幾百嗎？」

▲萬達影城。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸萬達電影27日發出公告，稱將展開股東回饋活動，持有500股以上的股東，都可以用1元價格換購4張電影票。不過，有律師卻指出，萬達的行為可能涉及「操縱市場」，有利用公告平台做生意、打廣告的嫌疑，不應該被提倡。

根據萬達電影公告，只要在8月31日收牌前持有500股以上，就可用1元價格換購4張電影票（價值約200元人民幣）；持股10000股以上的，可用1元換購包含8張電影票的（價值約400元人民幣），電影票的使用期限至今年底。

公告發出後，馬上有許多小股東在網路上進行討論，可由於萬達電影的股價近年表現平平，疫情爆發後更是一蹶不振，留言內容大多透著淡淡的哀傷，「我已經虧了好幾萬，還缺這400元嗎？」「賠了2千元，領了4張電影票，我應該開心嗎？」「不無小補，總比什麼也沒的好。」

不過，也有部分小股東仍保有信心，大讚萬達是好公司，「這個活動搞得好，雖然虧了錢，但能感受得到公司的關懷。」「雖然目前虧錢，但是公司還想著我們股東，為股東提供優惠！比有些上市公司好多了。」「希望萬達越來越好，大家一起掙錢！」

對於萬達電影回饋股東的行為，北京安坤律師事務所合夥人律師蘇少華在接受《證券日報》採訪時表示，萬達此次披露，存在利用自願披露的信息誤導投資者的嫌疑，甚至存在利用信息進行市場操縱的嫌疑，有利用公告平台做生意、做廣告的嫌疑，「這種行為不應被提倡、否則各家上市公司都可能效仿這種形式打廣告。」

中娛智庫創始人兼首席分析師高旭東認為，萬達電影此次的股東回饋，更像是一場市場營銷行為，有噱頭、有利於拉升股價，「這算是一種搭售行為，屬於證券監管的空白或模糊地帶，萬達電影讓股東購買電影票的做法，目前在A股市場沒有先例。」

萬達電影（002739.SZ）2015年1月在深交所上市，同年股價曾飆到248.66人民幣的高價，但隨後幾年一路下跌，今日（8月30日）收盤只剩下13.79人民幣，再加上疫情影響，電影產業陷入困境，股價妄圖翻身更是困難重重。