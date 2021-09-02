她PO照酸「手工水餃」是噱頭！慘遭業者格放反殺　網笑噴：指紋認證

▲女顧客拍照批水餃手工根本是噱頭，結果被業主「局部放大照片」舉證反殺。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社公開版）

實習記者高琳景／綜合報導

不少業者在販售商品時，都會標榜「純手工、無添加防腐劑」等等標語。但卻有一名陳姓女子在Google商家評論留言表示，「說是手工水餃，但吃不出和機器包的有何差異，說手工只是噱頭罷了吧？」沒想到，釣出店家在底下留言神回復，讓不少網友看見後笑回「臉好腫」。

一名女網友昨（1）在臉書社團「爆廢公社公開版」，貼出一張她所購買該商家的水餃照片，直呼「不是噱頭」引發網友們熱議！從照片中可見，一名陳姓女子在在某商家的Google評論留言表示「說是手工水餃，但我真的吃不出來和機器包的有何差異，應該跟很多市面上的水餃一樣，說手工只是噱頭罷了吧。」並留言給了2顆星的差評。

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▲有網友在Google評論質疑「手工水餃不是手工的」。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社公開版）

沒想到，她的留言隨即引來業者親回覆，還把她所貼的照片做局部放大，表示「我想我們家水餃是不是手工的，從你拍的照片就能很明顯的分辨。」從業者放大照片並以紅圈圈起的地方，明顯可見水餃皮上有按壓的指紋。

▲照片中清晰可見水餃皮上有指紋壓痕。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社公開版）

貼文曝光後，網友們紛紛笑回「這是產品履歷嗎？指紋認證！」、「內建指紋辨識的水餃」、「一張評論沒做功課被打臉的奧客，我笑了！」、「以後大家吃手工水餃都在找指紋了！」、「看來打臉之前相素畫質很關鍵」、「履歷追溯」、「好強的指紋，像鋼印」。

也有不少人質疑「代表業者沒戴手套」引發熱議，對此有網友解答「戴手套視為全不能包水餃、壽司、湯包、麵包和饅頭之類的食物，我以為這是常識」、「握壽司也是沒戴手套啊，不只指紋呢，掌紋都有了還不是吃得很開心」、「誰包水餃用手套的啦，有沒有常識」。

▲貼文曝光後，網友們紛紛笑回「這是相機業配文嗎？」（圖／翻攝自臉書／爆廢公社公開版）