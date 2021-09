「 無症狀確診者，也會有新冠後遺症」！醫師曝「4類人」最易中獎

▲打疫苗後防疫仍不可掉以輕心。(圖/記者李毓康攝)

作者/黃軒醫師(現任重症醫學專科醫師、胸腔內科專科醫師)

《 無症狀確診者,也會有新冠長期後遺症( Long Covid Syndrome ) 》

大家都以為,只有那些住院或住加護病房的COVID19 才會有「新冠長期後遺症」,其實是錯誤的觀念!

只要曾經確診病例,不管是輕症/無症狀感染者,也是一樣會有因COVID19 確診之後的長期後遺症!

A. 美國研究

一項在亞歷桑那州進行調查303位,未住院的COVID19 確診患者,發現有68.7%(95%信賴期間,63.4-73.9)的這些門診患者,在30天後仍然有至少一個症狀持續存在。

這當中,仍然有157位 ( 157/303, 51.8% ) 的症狀,什至維持超過了60天以上呢

所以,不要以為輕症患者,新冠長期的後遺症也很輕、也不要以為無症狀感染者,就不會有新冠長期的後遺症了!

B. 美國研究

加州另一個研究 1407位確診未住院的病例。

有382位患者(27%)持續4週,都依然有呼吸困難,胸痛、咳嗽和腹痛。

那些完全無症狀患者,有32%的人,經過10天的急性診療30天後,仍是有新冠長期的後遺症

C.另一項調查1千九百萬左右的美國人,

住院治療的病人,得到新冠長期的後遺症是那些未住院治療的46倍。

這次研究的進一步調查顯示:

有症狀的患者,住院:得到新冠長期的後遺症機率是50%

有症狀的患者,門診:得到新冠長期的後遺症機率是27.5%

無症狀感染者,(住院/門診):得到新冠長期的後遺症機率是 19%

這次的研究報告顯示:

有症狀,有住院的病人,仍然是易得到得到新冠長期的後遺症,但是無症狀感染者,依然也是會得新冠長期的後遺症,這些我們都不可不慎的!

D. 哪些輕微/無症狀確診者,較易有新冠長期後遺症 ?

研究人員更好奇

奇怪?哪些人是較易發生新冠長期的後遺症呢?

一項研究發現:

低教育的患者

有季節性的過敏性鼻炎

慢性病患者

自訴症狀嚴重者

以上4個因素,是易影響COVID19 患者,傾向會有新冠長期後遺症的出現,大家臨床可以關注這樣的病患,可能需要更多,更久的時間去治療其後遺症。

