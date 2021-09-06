新冠中重症治療有望！國衛院最新研究：瑞德西韋+環孢素可提高療效

▲國衛院最新研究發現，瑞德西韋和環孢素合併使用，有助抑制新冠肺炎病毒量。（圖／取自免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

治療新冠肺炎重症一直是醫界致力研究的重點，而國家衛生研究院最新研究發現，用來治療新冠肺炎的藥物「瑞德西韋」和醫學上用於預防移植器官排斥的免疫抑制劑「環孢素」合併使用，有助抑制新冠肺炎病毒量。

瑞德西韋是唯一對病毒有特定影響且同時獲得美國食品藥物管理局（FDA）的授權來治療患者。然而之前世界衛生組織WHO研究，重新試驗瑞德西韋和其他3種潛在藥物對11266例住院患者的影響，卻發現沒有一種療法有顯著影響死亡率或更快康復出院，因此新冠重症患者治療也遇瓶頸。

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國衛院生技與藥物研究所研究員李秀珠指出，一年多以前新冠肺炎出來後，有完成第一輪老藥新藥實驗，當時就覺得應該要消退了，但是疫情還沒過去，加上第一輪找到的老藥不是台灣隨手可得的，所以再度啟用老藥新用的試驗，這次從台灣健保藥物去找，後來找到230種藥物可以來使用，包括免疫用藥、抗癌藥物、胃腸藥等。

李秀珠說，研究是使用實驗室一直以來有在用的冠狀病毒平台，包括腸胃炎和流感，針對搜集230可行性比較高的台灣健保藥，去測試對冠狀病毒的抑制效果，看到效果不錯的，就和瑞德西韋合併使用看看，尤其這次老藥新用是台灣隨手可得的健保藥物，所以如果可行，就可以馬上使用。

李秀珠解釋，要治療新冠肺炎，第一是要抑制病毒複製，第二是治療病毒影響產生的發炎和其他反應，現在比較重要的就是細胞因子風暴，而瑞德西韋療效有限，但也目前唯一臨床用藥，是針對病毒本身，因此如果可以加上抑制劑可能會有更好效果。

環孢素主要是針對器官移植過度反應藥物，在健保藥物是可以使用的。李秀珠說，因為新冠肺炎引發的人體細胞反應很強，輕症可以用類固醇治療，可能針對病毒有效，但沒辦法抑制細胞風暴反應，所以加上抑制劑可以抑制的話，兩個效果就會很好，是一加一大於二的協同作用，未來可能適用在中重度患者。

李秀珠說，瑞德西韋已經是臨床上治療用藥，是可以使用的藥，環孢素是健保藥，只要醫生說可以使用就可以使用，不過現在新冠肺炎患者都有嚴格治療療程，但因為這兩項藥物都是現在已經可以使用了，所以之後還是要臨床醫師去做應用得到驗證。