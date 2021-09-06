連晨翔化身OREO健身教練　1對1線上「動吃動」粉絲嗨翻

▲連晨翔擔任OREO健身教練，與粉絲1對1視訊教學「轉、舔、泡」3組健身動作。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者陳珊珊／採訪報導

陽光偶像連晨翔化身為OREO運動會健身教練，與幸運粉絲1對1視訊線上健身，教學「轉、舔、泡」3組宅家就能做的簡單健身動作，粉絲跟著偶像一起玩樂動起來，並聊聊近況，連晨翔寵粉無極限，讓粉絲們開心到不行，直呼好幸福！

▲▼連晨翔化身為健身教練，1對1與粉絲視訊教學OREO「轉、舔、泡」健身動作。（圖／記者劉亮亨攝）

OREO品牌活動代言人連晨翔示範健身動作，開心分享，「今天教的就是比較居家簡單一點的健身操，分為『轉、舔、泡』三組動作，我覺得非常有創意！而且這3套動作很受用，它能練到核心的胸，希望大家沒事在家時，或是很忙的時候，也可以抽空做這3組簡單的動作」。

透過啞鈴搭配簡單的轉手、上下舉等動作，將OREO經典的「轉、舔、泡」3步驟，化為3招簡單的居家健身動作，連晨翔也與粉絲們推薦不同口味的OREO，邀請粉絲一起「動吃動」。

▲連晨翔開心與粉絲分享OREO減甜和金奇香草口味夾心餅乾。（圖／OREO提供）

連晨翔說：「我覺得OREO真的很好吃，吃完心情都會變很好！現在OREO多了好多種口味，大家可以多多嘗試，我都蠻推薦的。另外這次真的很感謝OREO邀請我，也謝謝粉絲們的支持，很開心跟粉絲視訊健身聊天，希望未來有更多互動的機會，也能有更多作品分享給大家」。

▲▼OREO減甜香草口味夾心餅乾與OREO金奇香草口味夾心餅乾，都受到許多民眾喜愛。（圖／記者劉亮亨攝）

OREO夾心餅乾的美味，陪伴許多人轉換好心情，除了經典香草口味，還有OREO減甜，經典巧克力口味餅皮，搭配減糖25%的香草口味內餡；另外也有像是金牌的金奇，它是不含可可粉的OREO，黃色香草口味餅皮，搭配香濃香草口味內餡，都很受民眾喜愛，不管你吃的是哪一種口味，都可以跟著OREO轉舔泡健身動作一起「動吃動」，好吃輕負擔！