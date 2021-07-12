連晨翔化身OREO健身運動會教練　線上陪你1對1宅在家「動吃動」

▲陽光偶像連晨翔化身OREO運動會線上教練，邀請大家一起動吃動。（圖／業者提供）

消費中心／綜合報導

防疫期間宅在家久了，是否開始覺得筋骨卡卡、體力大不如前？知名餅乾品牌OREO推出「OREO運動會」，不僅將OREO經典的「轉、舔、泡」3步驟化為3招超簡單的居家健身動作，還準備了驚喜活動～買OREO就有機會與陽光偶像連晨翔1對1線上健身，就是讓大家跟著OREO一起「動吃動」！

宅在家久了，若沒有維持足夠的活動量，不只身體機能下滑也容易影響心理健康。OREO夾心餅乾經典巧克力風味餅乾，搭配香濃內餡的美味，陪伴許多人在宅家防疫期間轉換好心情，不少網友發揮創意自製OREO冰淇淋、OREO布朗尼、OREO芒果巧克力蛋糕…等充分發揮OREO好吃好玩的精神，也讓大家驚艷OREO不僅單吃好吃，還有超多變化，想不到現在OREO竟然還能搭配健身動吃動，再度成為吸睛新玩法！

▲OREO運動會邀請大海旅人吳威毅示範居家健身3步驟。

貼心的OREO發揮創意，以OREO經典吃法「轉、舔、泡」設計了健身動作，並邀請了大海旅人吳威毅搶先示範給大家看，陪伴大家一起玩樂動起來，透過啞鈴搭配簡單的開合、轉手、上下舉等動作，讓大家宅在家也能輕鬆動起來、平衡身心健康。

▲連晨翔於IG分享自己擔任OREO運動會教練。

更令人期待的是，陽光偶像連晨翔將擔任OREO運動會專屬教練，過去認為自己身材太單薄的連晨翔，一直把六塊肌當目標，長期積極健身養出好身材，努力有目共睹。想不到近期連晨翔開心在自己的FB、IG上宣布：「我覺得一定是上天聽到我的心聲，知道我愛吃，特別讓我擔任了我最喜歡的OREO餅乾『OREO運動會』的專屬教練。想大吃就要同步運動啊～只要參加活動還有機會可以和我1對1線上健身，讓教練我好好的操練一下體能！」一番話融化了無數鐵粉，畢竟長期追蹤連晨翔的粉絲早就想一窺他的健身日常啦！也讓小飛俠們更瞭解連晨翔喜愛的零食，更貼近偶像的生活！

▲OREO運動會提供與連晨翔線上健身機會、連晨翔簽名照和運動鞋等獎項。

參與OREO運動會的方法很簡單，只要在6/23-8/22 任買一件OREO系列產品，即可至台灣億滋Line官方帳號登錄發票抽獎，單筆消費OREO金額前3高者可獲得與連晨翔1對1線上健身機會10分鐘；另外隨機抽連晨翔限量簽名照及連晨翔代言款SKECHERS運動鞋d‘lites 4.0，OREO產品各大實體/電子商城通路都能買得到，透過好玩好吃的互動，居家防疫也能充滿樂趣！

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