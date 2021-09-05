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報名正音班抽中頭獎！班主任拖4個月「給二手平板」…公司道歉了

▲▼報名補習抽平板。（圖／《東森新聞》）

▲報名補習抽平板，抽到9年前的二手貨。（圖／《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

台中一名家長幫孩子報名美語正音班，幸運抽中了「平板電腦」，沒想到交貨延遲將近半年，收到的竟是9年前的古董，當下臉都綠了。對此，總公司出面致歉，會懲處班主任，並補送一部平板電腦。

根據《東森新聞》報導，這名家長看見該班的招生廣告，只要報名任意一科，就能參加抽獎，頭獎是平板電腦。報名完以後，家長幸運抽中頭獎，4月卻被補習班告知，因為沒有貨，需要延遲交貨。

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等到8月左右，家長見疫情穩定，再次前往聯繫，班主任一開始說「買好了」，隔幾天又改口「還沒買」，直到9月開學，家長才順利拿到獎，但外包裝盒的包膜已經被拆封。

家長打開包裝盒，才發現「平板是二手的」，當場臉都綠了，不但背後有不明污漬，邊邊角角還有多處撞傷、刮痕，就連充電線也已經泛黃，接頭部分也有鏽蝕。

▼平板業者一看，就發現家長拿到的獎品是第三代平板，出產至今已有9年。（圖／《東森新聞》）

▲▼報名補習抽平板。（圖／《東森新聞》）

▲▼報名補習抽平板。（圖／《東森新聞》）

二手平板業者一看，也說「已經停產很久」，目前市面上出到第八代，這部平板則是第三代的，出產至今已有9年，就連二手商都沒在收購。

該間補習班的班主任則強調，因為家長的孩子開學前沒有完成就讀，所以不給予摸獎贈品，加上宣傳單上寫的平板，並沒有標明型號，決定權在主辦方手上。

事件愈鬧愈大，總公司也出面致歉，一切都是個人行為，會補送家長一部平板電腦，也會對班主任進行懲處，希望事件就此落幕。對此，也有消保官呼籲，就算是贈品，也要完整揭露商品行號、資訊，以免發生糾紛。

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