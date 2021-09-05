綠營大數據／徐巧芯「空姐購物」掀議論　負面聲量漲8倍

▲粉絲專頁「航空迷因」截下徐巧芯當時的談話內容。（圖／翻攝自Facebook／航空迷因）



記者陶本和／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯近日在政論節目上，一句「像空姐她們就會想要去購物，因為沒幾天過後又要上飛機了，非常的悶」引起議論。對此，綠營熟悉大數據幕僚表示，徐巧芯網路負面聲量漲8倍，而好感度也有下滑趨勢。

徐巧芯3日於政論節目上質疑政策措施過於寬鬆，不過其中一句「像空姐她們就會想要去購物，因為沒幾天過後又要上飛機了，非常的悶」引起議論，許多空服員、民眾到其臉書和instagram留言要求道歉。

根據留言中，有航空的從業人員就表示，機組員其實在去年至外站執勤，就已經嚴禁外出，三餐皆統一由飯店供應，徐巧芯所陳述的內容，只會讓外界產生更多誤解。

此外，知名設計師聶永真罕見在臉書砲轟，「徐巧芯當所有人都是語言解讀白癡嗎？在每一則給予指教的留言下方回覆機器人般無差別的跳針罐頭訊息，硬拗的反擊品質有夠廉價。」

根據綠營大數據的統計，「徐巧芯」相關網路聲量在9月4日來到9048則，負面聲量4230則，較前30日平均單日負面聲量529則，增加8倍；而好感度（正/負聲量比）方面，從9月3日的0.21，下降到9月4日的0.14，其大部分負面聲量集中在臉書，以及該政論節目的youtube頻道。

對此，綠營熟悉社群幕僚表示，徐巧芯算是藍營年輕一代裡面比較能夠掌握網路輿論的公職，過去也很能夠看準風向發言，但這次徐巧芯在空姐題目上失言，反而格外引人側目。

對於本次掀起的議論，徐巧芯也透過臉書解釋，強調她的原意是說台灣的「0+7政策」過度寬鬆，是在討論在台灣自主管理「0+7」延伸的問題，她相信大多數的機組員是遵守自主管理的規定，但沒有監督機制的結果也會造成部分人無法對抗人性，在自主管理期間就出去聚餐或玩了，這一次也有這樣的情況發生。

徐巧芯強調，她並不是指機組員的問題，而是政策的問題，「把影片看完而不是斷章取義的梗圖就可以明白我的意思。」