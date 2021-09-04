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「美國喜歡中國」國民黨就能執政　劉寶傑笑徐巧芯：你們執不了政

▲▼徐巧芯發現，美國喜歡中國，國民黨就能執政。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

▲徐巧芯發現，美國喜歡中國，國民黨就能執政，劉寶傑當場嘲笑徐巧芯「你們都執不了政了」。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

記者林彥臣／綜合報導

由美國發起的「中國包圍網」已經是世界趨勢，同時也影響到台灣內部的政局，國民黨台北市議員徐巧芯在新聞節目《關鍵時刻》指出，只要美國喜歡中國，國民黨就能執政，而台灣與美國的關係，就如同孫悟空與如來佛，也就是台灣內部政治情勢與兩岸關係，都操之在美國的手中。主持人劉寶傑甚至因此笑稱，國民黨執不了政了。

劉寶傑引言指出，日本根據美國的皮尤民調指出，日本討厭中國超過80%，台灣才69%，台灣反而是亞洲國家，反中最淡薄的地方，台灣受到中國的威脅最大，結果在台灣反中力量反而是最小的！

徐巧芯表示，台灣的情況比較特殊，因為有國民黨，國民黨也常常被認為是比較親中的。

劉寶傑對此表示，國民黨還敢親中啊？

徐巧芯分析指出，這是有歷史因素的，因為有些長輩是從大陸過來的，對中國大陸還是有感情的，不過他們不見得喜歡共產黨，另外是產業的連結，兩岸的貿易即使在民進黨執政期間，依存度也持續增加，也增加感情的依歸。

▲▼徐巧芯發現，美國喜歡中國，國民黨就能執政。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

▲徐巧芯比喻，台灣如果是孫悟空，美國就是如來佛的手掌心。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

徐巧芯說，「如果我們（台灣）是孫悟空的話，如來佛的手掌心可能就是美國」。

徐巧芯引用《華爾街日報》的長期研究，美國人在2008年~2012年之間，對中國人的看法正面大於負面，當時台灣是馬英九執政，也是兩岸關係最好的時候，在2016~2017年之間，美國人對中國人的看法正面與負面又趨近，導致2018年國民黨的選舉又選得很好看。

▲▼徐巧芯發現，美國喜歡中國，國民黨就能執政。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

▲徐巧芯引用《華爾街日報》長期研究，美國對中國的喜好，會影響台灣的政局。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）

徐巧芯接著分析，但是有一個危機來了，2018年之後，美國人對中國負面與正面的看法，呈現朝上、朝下的「喇叭口」形狀的無盡極限趨勢，按照之前的脈絡，美國人喜歡中國大陸，國民黨就能執政，美國人不喜歡中國大陸，國民黨就不能執政。

劉寶傑當場嘲笑徐巧芯，「那你們（國民黨）還想執政嗎？民進黨再怎麼做，你們都執不了政了啦！」

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