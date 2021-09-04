徐巧芯稱「空姐落地就想購物」　空服員氣炸：用謊言對機組員仇恨

▲徐巧芯在節目上指出，「空姐落地就想購物」，惹怒全國的空服員。（圖／翻攝自YouTube／關鍵時刻）



記者林彥臣／綜合報導

台灣爆出2名機師接種疫苗後「突破性感染」，並且傳染給家人的案例，導致社區感染大爆發隱憂再起，台北市議員徐巧芯在新聞節目《關鍵時刻》上，談論到機組員防疫管理議題時提到，「空姐落地就想要購物」的言論，引起空服員的強烈不滿，並且在她的臉書上留言，要求她針對相關言論向機組員道歉。

徐巧芯在3日播出的節目上指出，「尤其是長程的，他們落地之後，因為沒過幾天又要上飛機了，像空姐她們就會想要去購物，因為沒過幾天又要上飛機了，非常的悶，給他這樣的措施，其實是沒辦法對抗人性的，其實是沒有辦法對抗人性的，他反而變成每一次的破口」。

對此有空姐在徐巧芯的臉書留言表示，「 徐議員，身為公眾人物政治人物，說出來的話難道不用求證不用負責任嗎？ 請給機組人員們一個道歉，您的發言嚴重誤導民眾。機組員早在去年執勤至外站時就已經嚴禁外出，三餐由飯店供應。妳所陳述的內容都只讓民眾對我們誤解更深，這是一個議員該做的嗎？ 」

還有空姐表示，「誰跟你現在疫情關鍵時期在飛到國外去shopping 旅遊、逛街啊？有多少機組人員這一年下來身心俱疲的在上班，到外站自己一人關飯店、回台灣也自己一人關著！為了工作為了生活已經如此了，妳又何必在那落井下石！利用公共媒體高談闊論與事實完全不相符的敘述，誤導大眾真的是很差勁！」

▲粉絲專頁「航空迷因」截下徐巧芯當時的談話內容。（圖／翻攝自Facebook／航空迷因）



其他的網友與空姐則留言表示，「議員，請問用謊言增加民眾對機組人員的仇恨對得起您自己的良心嗎？還是您不知道良心是什麼？」、「話不能亂講欸議員，機組人員外站的政策都已經實施將近兩年了，外站甚至回台落地都是關來，您哪裡的消息得知機組可以shopping、旅遊、放鬆？」、「還煩請您先做好功課再上節目再發言！沒有經過查證就污蔑抹黑機組員這樣的行為是不對的！真的對您很失望！還請您鄭重的向所有機組員道歉！」

面對空服員的質疑，徐巧芯在臉書回應表示，看影片的8:53秒就知道我在談的是台灣的政策0+7政策過度寬鬆，與「外站」並沒有關係，你可能只看截圖沒有看原影片，誤解我的意思。通篇言論沒談到外站，都是在討論在台灣自主管理0+7延伸的問題。

徐巧芯回應指出，我相信大多數的機組員是遵守自主管理的規定，但沒有監督機制的結果也會造成部分人無法對抗人性，在自主管理期間就出去聚餐或玩了，這一次也有這樣的情況發生。所以不是指機組員的問題，而是政策的問題，把影片看完而不是斷章取義的梗圖就可以明白我的意思。

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