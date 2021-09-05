臨櫃領50萬「幫女友過生日」　揪出車手用自己的帳戶騙贓款

記者張君豪／台北報導

詐騙集團再出新招！台北市內湖區中國信託瑞光分行8月19日下午一位潘姓詐騙集團車手親赴銀行櫃檯領錢，所幸該行銀行員機警，發現雖然帳戶是潘男本人的無誤，可是卻有大批來自不同帳戶的密集匯款進帳，行員認為有問題報警處理，銀行端並主動聯繫匯款人，發現都是投資吸金盤匯款的詐騙被害人，警員在場冷靜周旋，確定帳戶持有人就是詐騙集團成員後當場逮人，警方並循線溯源調查該吸金集團幕後主嫌。

▲內湖警分局港墘派出所警員李鋐宥、陳奎凱機警逮捕詐騙集團車手。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內湖警分局港墘派出所警員李鋐宥(左)、陳奎凱(右)機警逮捕詐騙集團車手。（圖／記者張君豪翻攝）

內湖警方表示：當天港墘派出所警員陳奎凱、李鋐宥等2人下午3時許接獲中國信託瑞光分行通報，稱現場疑有詐騙集團車手，臨櫃欲提領新臺幣50萬元現金，該行吳姓行員察覺該帳戶近期有大額款項密集進帳。

警方到場後發現該帳戶是潘男（23歲、賭博、傷害等前科）本人所有，為慎重起見，拜託銀行員清查部分大額匯款主，經銀行端聯絡，這才發現是投資吸金盤被詐騙民眾匯款。潘男辯稱「提領50萬是要幫女友過生日」，但謊言遭銀行員查證戳破。警方據此認定潘嫌涉嫌提供人頭帳戶及擔當提領車手，當場告知權利將潘男帶回調查。

內湖警方表示，一般詐欺車手都是持他人人頭帳戶金融卡到ATM進行提領贓款動作，但因行跡詭異或者提領人非帳戶持有者容易遭警方查獲，未料詐騙集團出新招，居然讓贓款匯入車手本人帳戶，增加警方查緝難度。潘嫌落網後供稱初交贓款上手，警訊後潘嫌觸犯洗錢防制法、詐欺罪嫌遭移送士林地檢署。

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