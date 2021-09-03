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社會 社會焦點 保障人權

美女加LINE百人大暈船！陷溫柔鄉挨詐1.5億　她挺9月孕也要騙

記者黃宥寧／台北報導

刑事局破獲7年級陳姓主嫌為首的「藍英詐騙集團」使用美女照隨機加LINE邀投資，待被害人上鉤後祭出溫情攻勢，以「炒作比特幣30秒行情漲跌」獲高額報酬的話術及介紹金牌分析師，讓百位投資者深信不疑，進而詐取1億5千萬元不等。警方見時機成熟一舉破獲，並拘提陳嫌等人，連陳嫌懷孕9月廖姓妻子也在內，全案依涉嫌刑法詐欺等罪移送台北地檢署偵辦。

▲▼刑事局。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲正妹加LINE邀投資，累積百人受騙詐取1億5千萬元。（圖／記者黃宥寧翻攝）

近期詐騙集團都使用美女照隨機拉客，待被害人上鉤後祭出溫情攻勢，以投資虛擬貨幣可獲得高額報酬之話術吸引客群到平台註冊投資，接著介紹老師帶單投資打盤，分析投資平台及導師名稱大多主打金牌分析師，拉客美女照都使用「王O爰、趙O晴、陳O欣」等名稱

進一步發現，藍英詐騙集團打著「炒作比特幣30秒行情漲跌」，並每隔一段時間，即更換投資平台名稱及連結網址，經偵查數月蒐集相關犯罪事證，發現該投資平台為詐騙集團所架設，可使用後端管理者身分登入操作，更改平台名稱、連結網址，甚至連投資盈、虧及出金審核等都能由詐騙集團操控，讓被害人誤信真有獲利，進而再投入大量金錢，最後慘賠收場。

▼詐騙集團打著「炒作比特幣30秒行情漲跌」吸引受害者上當。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 刑事局美女加LINE邀投資、投資平台獲利攏是假！。（圖／記者黃宥寧翻攝）

經專案小組調查得知，以74年次陳姓主嫌為首的犯罪集團，長期幫助詐騙集團將不法所得以「虛擬貨幣買賣合約」包裝，輾轉洗錢到詐騙集團手中，保守估算洗錢金額應超過5億元。

▼陳姓主嫌的廖姓妻子身懷六甲也參與犯案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼刑事局。（圖／記者黃宥寧翻攝）

刑事局偵查第七大隊在上月18日見時機成熟，與台北地檢署陳建宏檢察官討論後，針對陳姓主嫌公司及旗下成員執行搜索，並拘提陳嫌等人到案，搜索現場查扣現金39萬3100元、筆記型電腦5台、電腦主機9台、螢幕9台、教戰守則、合約書一批、手機16支、泰達幣（USDT）71419顆、波場幣（TRX） 1200顆、乙太幣（ETH）0.10808顆等贓證物。

▼金牌分析師帶你飛，都是假投資真詐財。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 刑事局美女加LINE邀投資、投資平台獲利攏是假！。（圖／記者黃宥寧翻攝）

該詐騙集團成員皆為7年級生，訊問後依5萬到15萬交保候傳，後續將依涉嫌刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪持續偵辦。

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