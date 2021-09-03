網揪組團一起看Netflix　數百網友「看2個月」才知上當

▲台南市刑警大隊與永康分局組成專案小組，破獲吳姓男子團購Netflix影音平台家庭方案詐騙案，初步有數百人受害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情警戒期間，民眾防疫大幅減少戶外活動在家防疫，觀看影音平台人數遽增，39歲吳姓男子認為有機可趁，自2021年初，以假帳號在臉書進行團購Netflix影音平台家庭方案詐騙，台南市刑警大隊與永康分局組成專案小組，於165反詐騙諮詢平台進行清查發現數百人受害，持拘票循線前往宜蘭查獲送辦。

經查，39歲吳嫌於「Dcard」、「Ptt」社群軟體申請多個假帳號，並發文「團購Netflix影音平台家庭方案一年份，1個人新台幣1170元」吸引被害人團購。被害人不疑有他匯款至犯嫌帳戶，一開始可以登入影音平台帳號密碼，未料1~2個月就無法登入觀看，被害人才警覺遭詐騙而報案。

吳嫌詐欺手法係誘騙民眾匯款至其提供之帳戶，並提供可觀看的帳號密碼取得民眾信任，之後招募大量買家合購影音平台方案，將被害人所匯的贓款提出佔為己有，就不再幫影音平台帳號繳費，導致受騙民眾無法觀看，目前已報案被害人數達30人以上，得手新台幣3萬5184元，清查涉案帳戶發現尚有幾百筆1170元之匯款，研判亦為欲團購影音平台年約之被害人所匯，非法詐騙所得約30萬餘元，被害人高達幾百人。

吳嫌東窗事發後遠走至墾丁、花蓮、宜蘭一帶躲避警方查緝，台南市刑警大隊與永康分局共組專案小組，並報請台南地檢署謝旻霓檢察官指揮偵辦。經長期偵蒐，見時機成熟，於8月31日上午9時33分許，前往吳男於宜蘭縣租屋處執行拘提搜索，當場緝獲犯嫌，並查扣手機1支及電腦手機電磁資料等犯案用證物，全案偵訊後移送台南地方檢察署偵辦。

警方特別呼籲，對於網路揪團購物千萬要小心，可直接向影音平台官方網站購買，網路揪團要過濾賣家評價或其他買家的資訊，以免成為不肖份子眼中的肥羊，民眾如有任何疑問，歡迎隨時撥打165反詐騙諮詢專線或110詢問相關問題，以利警政單位快速掌握情資，溯源追查不法，避免更多民眾受害，保障民眾財產安全，另民眾有遭本案手法詐騙，可逕向承辦單位台南市政府警察局刑事警察大隊，聯絡電話06-6322030。

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