5倍券還沒上路網瘋傳「1千換5千」　刑事局說話了

▲5倍券還沒上路，詐騙集團就蠢蠢欲動，刑事局祭3詐騙手法籲民眾勿受害。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

中央預計推出5倍券，但還沒推出前卻已經遭不肖人士利用，在網路上宣稱「五倍券已正式上路，民眾可1千元換5千元，立即於網路上兌換」，警方則提出呼籲，「可能有詐騙的問題」。

警方指出，中央政府因應疫情問題，準備推出5倍券，但近日卻在網路上出現貼文，內容指稱，「五倍券已正式上路，民眾可1千元換5千元，立即於網路上兌換」。

警方表示，民眾要注意，若聽從指示加入通訊軟體的不明帳號，可能會被騙走個資，刑事局也舉出3點呼籲民眾，千萬不要上當。

刑事局強調，嫌犯可能用假網路拍賣，向民眾表示可以「小額付費」搶先預購5倍券，等對方貨款後就封鎖加刪除，另外，可能利用釣魚簡訊，趁被害人點開伺機植入木馬。

刑事局表示最後一種方式，就是解除分期付款，透過話務手表示民眾5倍券申請流程出錯，要利用ATM或網路銀行操作解除，但其實是將戶頭的錢全部轉給詐騙集團。

165反詐騙諮詢專線呼籲民眾，目前5倍券尚未正式開始發送，相關領取管道與使用措施，務必以國家官方公告為主，切勿聽從陌生訊息的指示操作，避免自身權益受損。

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