美出櫃部長領養2嬰！喜曬「溫馨全家福」　第一夫人獻祝福

▲美國運輸部長布塔朱吉（右）和丈夫查斯頓（Chasten）喜曬全家福，畫面溫馨（圖／翻攝自推特／@PeteButtigieg）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國首位公開同性戀身分運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）上個月透露，將與丈夫查斯頓（Chasten）收養孩子升格當爸媽，他更在本月4日於推特分享兩人懷抱男嬰與女嬰的照片。年僅39歲的布塔朱吉不僅是美國首位公開出櫃的部長，也是首個公開出櫃、又在任內當爸的部長。

Chasten and I are beyond thankful for all the kind wishes since first sharing the news that we’re becoming parents. We are delighted to welcome Penelope Rose and Joseph August Buttigieg to our family. pic.twitter.com/kS89gb11Ax — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) September 4, 2021

綜合外媒報導，美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）出身自阿富汗戰爭退伍軍人，2015年公開出櫃後，仍以壓倒性票數蟬聯印第安納州南本德市(South Bend)市長，而後出戰2020年民主黨總統大選初選，雖然角逐提名失利，但仍給人留下深刻印象，今年2月初他獲拜登（Joe Biden）提名，成為拜登政府內閣最年輕的部長，也是美國首位公開出櫃的部長。

▲布塔朱吉（Pete Buttigieg）出任拜登政府運輸部長，成為首位公開出櫃的內閣成員。（圖／路透）



布塔朱吉的丈夫查斯頓（Chasten）則是名教師兼作家，在布塔朱吉競選造勢期間，經常相伴左右，並在勝選後與伴侶一同搬至華府展開新生活。他7月時曾向華盛頓郵報透露，兩人試圖收養小孩已有一段時日。



布塔朱吉4日在個人推特和IG帳號發文表示，「查斯頓和我對首次分享將為人父母消息以來的所有祝福都深表感謝，我們很高興歡迎羅斯和奧古斯特（Penelope Rose and Joseph August Buttigieg）加入我們這一家。」他也附上兩人相視而笑，懷抱兩名嬰兒的照片。



第一夫人吉兒也分享該貼文獻上祝福，「恭喜你和查斯頓！歡迎成為爸媽！」內政部長哈蘭德也說，「為人父母一直是我生命中最大的樂趣之一。祝賀你和查斯頓的好消息！」