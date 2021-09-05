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美出櫃部長領養2嬰！喜曬「溫馨全家福」　第一夫人獻祝福

▲美國運輸部長布塔朱吉（右）和丈夫查斯頓（Chasten）喜曬全家福，畫面溫馨（圖／翻攝自推特／@PeteButtigieg）

▲美國運輸部長布塔朱吉（右）和丈夫查斯頓（Chasten）喜曬全家福，畫面溫馨（圖／翻攝自推特／@PeteButtigieg）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國首位公開同性戀身分運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）上個月透露，將與丈夫查斯頓（Chasten）收養孩子升格當爸媽，他更在本月4日於推特分享兩人懷抱男嬰與女嬰的照片。年僅39歲的布塔朱吉不僅是美國首位公開出櫃的部長，也是首個公開出櫃、又在任內當爸的部長。

綜合外媒報導，美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）出身自阿富汗戰爭退伍軍人，2015年公開出櫃後，仍以壓倒性票數蟬聯印第安納州南本德市(South Bend)市長，而後出戰2020年民主黨總統大選初選，雖然角逐提名失利，但仍給人留下深刻印象，今年2月初他獲拜登（Joe Biden）提名，成為拜登政府內閣最年輕的部長，也是美國首位公開出櫃的部長。

▲▼布塔朱吉（Pete Buttigieg）將出任拜登政府運輸部長，成為首位公開出櫃的內閣成員。（圖／路透）

▲布塔朱吉（Pete Buttigieg）出任拜登政府運輸部長，成為首位公開出櫃的內閣成員。（圖／路透）
布塔朱吉的丈夫查斯頓（Chasten）則是名教師兼作家，在布塔朱吉競選造勢期間，經常相伴左右，並在勝選後與伴侶一同搬至華府展開新生活。他7月時曾向華盛頓郵報透露，兩人試圖收養小孩已有一段時日。

布塔朱吉4日在個人推特和IG帳號發文表示，「查斯頓和我對首次分享將為人父母消息以來的所有祝福都深表感謝，我們很高興歡迎羅斯和奧古斯特（Penelope Rose and Joseph August Buttigieg）加入我們這一家。」他也附上兩人相視而笑，懷抱兩名嬰兒的照片。

第一夫人吉兒也分享該貼文獻上祝福，「恭喜你和查斯頓！歡迎成為爸媽！」內政部長哈蘭德也說，「為人父母一直是我生命中最大的樂趣之一。祝賀你和查斯頓的好消息！」

 

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