太空驚現不尋常X射線！神秘身世曝光　恆星「吞噬黑洞」引發大爆炸

▲恆星在吞噬黑洞後發生超新星大爆炸，並產生出罕見的X射線。（圖／翻攝自加州理工學院官網）

記者葉睿涵／綜合報導

美國加州理工學院研究生董迪倫（音譯，Dillon Dong），在9月3日的《自然》期刊上發布最新研究，對其在太空首次捕捉到的罕見「X射線」進行分析，並認為這是少有的恆星「吞噬」黑洞後所引發的現象。

據《科學新聞》報導，董迪倫在2017年透過無線電望遠鏡甚大天線陣（VLA），發現距離地球約5億光年外一個矮星系外圍，出現了不尋常的無線電波。這束無線電波特別明亮，亮度幾乎與地球上看到的恆星大爆炸或超新星類似。

▲董迪倫偶然在VLA中發現X射線的身影。（圖／翻攝自加州理工學院官網）

隨後，研究團隊又在國際太空站（ISS）的數據發現，早在2014年，日本的X射線圖像監視望遠鏡（MAXI）也在相同位置觀測到了X射線。通過這些數據，董迪倫與其他天文學家拼湊出了X射線的身世。

他們認為，在很久以前，該處曾存在一對恆星，這2顆恆星彼此緊密繞著對方運轉。然而隨著時間的推移，其中一顆恆星演化成為超新星並發生了大爆炸，最後形成黑洞或是中子星。

然而，由於引力的作用，2顆星球卻越靠越近，最後導致黑洞被恆星「吞噬」，而恆星也因此坍塌並再度引發超新星爆炸，才散發出了這束被捕捉到的X射線。

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