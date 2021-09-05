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時間到就開始發燒！鄉民打完AZ「1時間點」瞬間虐全身：真的準時

▲▼北市國小教職員今日起於台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲AZ疫苗第一劑副作用明顯。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

下周將開打下一波AZ疫苗，多數23到28歲的民眾已預約接種，AZ的副作用也再度受到討論，這幾天PTT出現許多「心得文」，不少人形容AZ第一劑簡直痛不欲生，發燒、全身痠痛樣樣來，還有人吃了4顆止痛藥仍壓不下來。

一名網友在PTT問卦「打完AZ後多久進入搖滾區？」之前聽說接種完12小時會出現症狀，「前12小時還得意洋洋，覺得沒事狂打電動，第12小時剛好凌晨3點鐘，想去躺發現不得了」，打完AZ差不多12小時開始感覺到副作用，在床上翻來覆去睡不著，不適感也隨時間加重。

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▲▼北市國小教職員今日起於台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲打完AZ過12小時出現副作用。（圖／記者李毓康攝）

原PO透露，他發燒、全身痠痛的症狀持續超過1天，接種完30小時仍高燒38度，「頭痛炸裂沒胃口」，且已經陸續吞了4顆止痛藥都沒改善，實在沒料到身體對AZ第一劑反彈這麼劇烈。

多數網友回應，12小時真的是個分界線，時間一到就出現不適，有些人打完8小時就開始微發燒，症狀到12小時最明顯，副作用幾乎都是發燒、頭痛、全身肌肉或關節疼痛，「我也是12小時準時發作QQ」、「我也是很準時12小時開始燒！8小時體溫升高」、「我打AZ，9小時後開始燒，燒到39度，燒了約30個小時後退燒，中間伴隨全身痠痛加關節痛頭痛，所以打完後2天根本睡不著」、「這麼準時…我快12小時了…抖」、「目前進度26hr 38度+全身痠痛超絕搖滾中」、「12小時真的準，躺了一整天。」

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