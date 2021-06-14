抗寄生蟲藥「伊維菌素」不列新冠指引　張上淳：自行服用有反效果

記者嚴云岑／台北報導

本土新冠疫情延燒月餘，截至13日止已有1.1萬人感染、400多人喪命，雖然台灣採購的單株抗體藥物即將到貨，但仍有不少專家建議可將有用的新藥納入治療指引，近期呼聲較高的，為抗寄生蟲藥物伊維菌素（ivermectin），指揮中心今（14）日公布專家會議討論結果，呼籲民眾不應自行購買藥物服用，以免造成傷害。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，許多人都希望老藥新用可以在新冠肺炎扮演一些角色，但到目前為止只有少數研究，樣本數不大，且統合分析研究還沒有證據顯示伊維菌素可以降低新冠並緩死亡率、插管率，也無法加速病毒清除或縮短住院天數，包括ＷＨＯ、歐盟都沒有建議要常規使用這藥物，用於治療新冠肺炎感染。

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▲0614專家會議結論，不建議使用Ivermectin治療COVID-19。（圖／指揮中心提供）

張上淳提到，最近有一篇比較新的文章報導看起來似乎有效，但專家諮詢小組檢視發現，個案數量非常少，會議決議還是不建議常規使用藥物作為預防或治療新冠感染。

漲上淳另強調，國外有一些國家更發現，民眾服用後不但沒有治癒，反而會有副作用。由於伊維菌素也可以用在動物身上，有些國家民眾自行購買動物用藥使用，結果均出現反效果。澳洲去年也曾想台灣合作研究在臨床上使用，後來也叫停。美國FDA也明白告訴民眾，不應該自行購買伊維菌素治療新冠肺炎。

最後，專家諮詢小組最後呼籲，不應該自行購買藥物，以免造成傷害。