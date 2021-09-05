長榮機師足跡簡訊引恐慌　宜蘭社區2篩檢站恢復全日服務

▲宜蘭增設社區篩檢站服務時段，因應民眾篩檢需求。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣府因應長榮航空機師及家人群聚事件，宜蘭縣溪北及溪南之戶外社區篩檢站原本因疫情趨緩而略為調整減少之假日服務時段，於5日立即重新恢復全日服務，也就是於聖母醫院馬仁光大樓前廣場的社區篩檢站服務時段由原來之上午8-12點，再增加下午2-6點時段；另陽大社區篩檢站由原本週日未開設，改為整天篩檢（上午8-12點，下午2-6點），以滿足民眾篩檢需求，並保留醫院急診假日醫療量能。

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宜蘭衛生局表示，中央流行疫情指揮中心4日表示，為因應國籍航空機師及家人群聚事件，因此於9月4日針對8月13日至9月2日期間，曾與確診者接觸或曾於相關時間及地點足跡重疊之民眾，發送疫情警示簡訊。宜蘭縣林姿妙縣長提醒民眾接獲簡訊者，如有COVID-19疑似症狀，可至宜蘭縣政府設置之溪北及溪南戶外社區篩檢站進行篩檢。

因收到簡訊民眾數量多，且部分民眾反映未有8月13日至9月2日期間與確診者接觸或活動軌跡重疊，不明白為何收到簡訊，此問題宜蘭縣政府衛生局除確認該批染疫者並未於可能傳染期間來訪過宜蘭地區外，其餘問題目前正向中央查證中。

惟有許多民眾可能因而產生篩檢需求，宜蘭縣長林姿妙於是特別指示宜蘭衛生局儘速增加戶外篩檢站服務時段。經過協調後，縣內醫療團隊均全力配合，同時將本縣溪北及溪南之戶外社區篩檢站原本因疫情趨緩而略為調整減少之假日服務時段，於5日立即重新恢復全日服務。也就是於聖母醫院馬仁光大樓前廣場的社區篩檢站服務時段由原來之上午8-12點，再增加下午2-6點時段；另陽大社區篩檢站由原本週日未開設，改為整天篩檢（上午8-12點，下午2-6點），以滿足民眾篩檢需求，並保留醫院急診假日醫療量能。

衛生局提醒民眾，如有身體不適的情況，請務必正確配戴口罩，不可搭乘大眾交通工具，並儘速就醫或及早至縣內社區篩檢站篩檢。相關防疫資訊可參閱疾管署網站，或運用line搜尋官方帳號「疾管家」、「@taiwancdc」來即時獲得防疫訊息；亦可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001-922）、以及宜蘭縣政府衛生局防疫專線9357011來諮詢。