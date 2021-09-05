棄癌妻同居小三！83歲富商住進榮民之家被離婚　子爆：爸愛交女友

▲老翁年輕時與多名女子來往，把妻子趕出家門，晚年事業中落，住進榮民之家遭妻子訴請離婚。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名83歲老翁年輕時經營公司有成，婚後還與多名女子交往，把小三接回家裡住，逼得妻子只能回娘家住，誇張的是，妻子罹患乳癌時，他更是不聞不問，向妻子借款1000萬至今也未歸還，反倒還替外遇對象買房置產。妻子認為，2人分居12年，完全無交集，且老翁散盡家產流落療養院後，卻要求她與孩子奉養，故向法院訴請離婚，而高雄地院審理後，判准離婚，可上訴。

判決指出，老翁妻子主張，她與老翁1987年結婚，育有一子，婚後一起住在高雄，但老翁外遇不斷，先後與多名女子交往，為方便與小三來往，還在台北買房給她與孩子居住，老翁則獨居於高雄，假日往返北高二地，2001年她帶著孩子前往美國唸書。沒想到，2002年間老翁事業失利，將台北房子處理掉後，還把小三接回高雄住家同居，且在2008年，逼她離開家裡，不得已投靠娘家，分居至今；分居期間，老翁對她不聞不問，未曾給予生活費，一再拖欠孩子學費、扶養費，向她借款的1000萬也至今未歸還，還擅自處分掉她的象牙，反替小三買房置產生活，現在老翁因散盡家產流落療養院，卻還要她跟孩子奉養終老，故向法院訴請離婚。

老翁辯稱，婚後初期2人相安無事，他早年事業有成，對妻子照顧有佳，也添購不少房產，亦照顧很多女性友人，只是晚年事業中落後，妻子在2008年間就不顧夫妻情誼，捲款搬離住處，拒絕與他同居，打電話央求妻子返家也無回應；此外，他現年83歲，窮困潦倒，身體有諸多病痛，近年來妻子都沒有前來探視，讓他只能孤苦無依的暫住在高雄榮民之家，因此希望回復過往夫妻情誼，不希望離婚，請求駁回告訴。

不過，老翁前公司的會計到庭時則證稱，「老闆常常在外面帶他的女朋友吃飯，也會邀我一起去，而老闆會向飯局人士介紹『這是我新交的女友』、『這是我老婆』，不會避諱，在高雄認識老闆的人都知道他的女友不只一個，老闆娘知道，也管不了老闆」。

會計還提到，「當時老闆娘被趕出家門的兩個月後，有返回高雄住處，但卻發現鎖被換掉，我當時有去接老闆娘回我家住住了一晚並安慰他」、「老闆娘於2008年離家時，應該沒有帶走家中財產，因為在那之後，我看老闆手上還是會帶名錶、寶石、鑽戒，寶石都很大顆，還會送給女友寶石或鑽戒」、「後來老闆住進榮民之家時，她去探望時，老闆透露當時若沒有把老闆娘趕走，現在就不會住進榮民之家」、「老闆的王姓女友還要她把老闆娘找回來，將老闆帶走」。

老翁兒子表示，小時候大多時間都與母親同住在台北，過年過節才會帶他回高雄與父親一起過，而母親被趕出家門時，他有去幫忙收拾行李，且當時住家門鎖已被換掉，自己也從來沒有高雄住家的鑰匙；不過，他提到，常聽到父母因「父親喜歡交女友」這件事起爭執，母親罹癌期間，父親也未曾來台北探望或照顧，現在只希望父母能趕緊離婚，不然母親為此事也很煩。

對此，高雄地院審酌相關事證，認定老翁確實有逾越已婚男女分際，將夫妻情誼消磨殆盡，卻未能察覺婚姻裂痕加深，還逼妻子搬離住處、未曾探望罹癌的妻子，且未能舉證說明妻子有捲款潛逃一事，故最終判准2人離婚，全案仍可上訴。