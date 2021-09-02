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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

梁維珊／婚姻若無效財產跟小孩怎麼辦

▲家庭，親子，離婚。（圖／視覺中國CFP）

▲即便婚姻無效，伴侶之間還是可以分配財產，未成年子女的身分也可以依法獲得保障。（圖／視覺中國CFP）

小文與俊榮是在民國93年認識的，因為雙方之前都有不快樂的婚姻經驗並各自離婚，所以就算愛得濃烈，當他們決定結婚的時候，就很單純請了兩位好友擔任見證人，簽署了證書上的見證欄位，然後四個人就在自家吃了一頓飯。隔天，小文與俊榮就自己去戶政事務所登記結婚。

兩人一年不到就生了孩子，而且事業上也互相幫忙。好景不常，人一旦有了錢，反而相處上變得困難，彼此開始斤斤計較細節，甚至對育兒也有不同意見。此時，小文又發現俊榮有了外遇，更加深了小文決定要離婚的念頭。

沒想到，俊榮竟然先發制人，主張當時的婚姻根本無效。當收到家事庭開庭通知時，小文非常驚訝，想不到俊榮竟然拿出法律，主張雙方沒有公開的結婚儀式，只跑去登記結婚，所以婚姻沒有產生效力。如果法官真的判小文與俊榮的婚姻無效，那麼小文這幾年來對家庭的付出，能向俊榮要求分配財產嗎？而雙方所生的孩子會不會失去身分？

結婚要公開宴客才算數嗎？

婚姻要算數，相關規定不斷演進。從以前須「辦儀式」，到「登記產生推定效力」，一直到現在的「以登記為準」。

民國19年12月26日，那時候的《民法》第982條清楚寫下：「結婚，應有公開儀式及二人以上之證人」，建立了「儀式婚」的結婚方式；民國74年6月3日，《民法》第982條則改為：「結婚，應有公開儀式及二人以上之證人（第一項）。經依《戶籍法》為結婚之登記者，推定其已結婚（第二項）」，這樣也讓結婚方式從單純的儀式婚，調整為：「就算沒辦儀式，只要去登記就會產生推定效力；但一方如果要主張結婚不成立，就要負起舉證責任，舉反證推翻」。

時間來到民國96年5月23日，《民法》在這一天正式改為「登記婚」，並定於一年後施行，「儀式婚」也因此走入歷史。現行《民法》第982條規定：「結婚應以書面為之，有二人以上證人之簽名，並應由雙方當事人向戶政機關為結婚之登記」。

雖然，現在已經一律改為「登記婚」了，但「儀式婚」所留下來的爭議仍不時引爆。過去，並不是每對伴侶都想要辦場盛大的婚禮，認為結婚是自己的事，不想讓太多人知道，因此也只有完成結婚登記，有的甚至連結婚登記都沒有。如此也導致在感情破裂時，才爆發「到底有沒有結婚」的爭議，也讓「婚後財產」、「對未成年子女的權利義務」變成非常棘手的問題。

換句話說，在「儀式婚」的年代，雖然「登記結婚有推定效力」，但單純只有登記結婚而未辦理儀式，還是可能會面臨婚姻無效，進而吃上官司。因此，這類訴訟中要掌握的大原則就是，「否認婚姻推定效力的一方，要負舉證責任」，讓原告增加舉證的壓力。

不過，就算是現行的「登記婚」也要特別注意，《民法》有規定，登記結婚時，要有兩位以上證人的簽名。實務上，就有結婚證人是由夫或妻自己代為簽名的狀況，這以後都會衍生「婚姻無效」的爭議，甚至可能吃上偽造文書等刑事官司。

確認婚姻無效孩子就不是你的嗎？

早在民國74年，《民法》就發現這個問題，所以即便婚姻無效，伴侶之間還是可以分配財產，未成年子女的身分也可以依法獲得保障。

結婚到底有沒有效，是處理婚姻爭議時要最先檢視的。現在因為家事法律的推廣，很多人開始有了「家庭法律顧問」的意識，為家庭事件做健檢及布局。在訴訟中，一方主張婚姻無效，他方除了可以答辯婚姻有效外，也可以退一步預先主張：假設法院判決婚姻無效，那麼就請法院依《民法》規定，借用離婚的處理模式，依照夫妻財產制中的法定財產制規定，分配夫妻剩餘財產。也就是主張兩人同居期間所累積的財產，可依照《民法》第1030條之1以下的規定來分配。

很多人都誤以為在「儀式婚」年代，如果沒有辦理公開儀式，就可以透過「確認婚姻無效訴訟」來終結親密關係──甚至還誤解提出確認婚姻無效訴訟之後，就不用對未成年的孩子負擔扶養義務，也不用跟對方分配財產，這都是不正確的法律觀念。

在前面的案例裡，小文與俊榮的婚姻即便被法院判決確認婚姻無效，小文一樣可以按照《民法》規定，在確認婚姻無效訴訟中，對俊榮提出請求：分配同居期間所生的財產，並叫對方負起照顧未成年子女的義務。

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