「7億愛馬仕」網紅婚變！她點破「4個錯」：有戀愛腦先別急著結婚

▲Sherry今年7月，在YouTube頻道宣布兩人離婚消息。（圖／翻攝自Instagram／袁曼軒 Sherry）

實習記者高琳景／綜合報導

台灣網紅袁曼軒（Sherry）於2017年和富商Pierre結婚，兩人育有一對雙胞胎，不料今年7月，Sherry卻在YouTube頻道無預警宣布兩人離婚的消息，怒批前夫是外遇慣犯，連身邊朋友都幫忙隱瞞。對此，常評論時事的網紅《廣告小妹》分析Sherry在婚姻中，做錯的四件事。

廣告小妹昨（1）日在臉書發文表示，前幾天和朋友聊到類似話題，得到的結論是，「比起貴婦幸福美滿的故事，女孩們似乎更愛聽到豪門婚姻破裂，藉此證實女人要靠自己。」

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▲袁曼軒被離婚。（圖／翻攝自袁曼軒IG）

廣告小妹說明整件事情經過就是，Sherry和前夫婚後一直住在澳洲，期間她的婆婆並未幫她遞交申請配偶居留權，也就是說她非法滯留澳洲。而丈夫在婚姻期間卻高調外遇，甚至高調到閨蜜都知情，但卻隱瞞不說，讓廣告小妹直呼「我說阿，妳要不要先把閨蜜揍一頓？」

她接著分析Sherry之所以崩潰的原因，「接著離婚官司開打，因分居已滿一年，男方可單方面提出離婚，女方哭訴是他外遇！」廣告小妹表示，「可是姑娘，外遇與否在許多西方國家婚姻法是不被採納的。Sherry 三觀炸裂。我還覺得我三觀炸裂咧，不熟當地婚姻法，就跑去結婚。」

▲袁曼軒指控前夫，在婚姻期間高調外遇，甚至高調到閨蜜都知情。（圖／翻攝自YouTube／Sherry袁曼軒）

「你只要沒腦，老公有錢沒錢都有可能弄死你。」她表示，豪門婚姻不好過，平民婚姻就有比較好？我還常聽到美國女性友人找我抱怨，離婚要給老公贍養費！對此，廣告小妹也分析出4點：

1、 婚姻和愛情無關，婚姻一丁點都無法保障你的愛情。婚姻和金錢比較有關。因此，如果你是戀愛腦，建議先別急著結婚。把戀愛腦治療一下。

2、 結婚很麻煩，要處理的事情很多。但就我而言，什麼婚禮婚紗照蜜月都很虛，把婚姻法搞搞清楚倒是真的。朋友裡一定要有一位訴訟律師，專打離婚官司的那種。平日對他噓寒問暖馬首是瞻，多諮詢、多交流。

3、 找個有錢老公不是錯，但是老公有錢妳還不懂榨乾，事後哭哭那就是妳的問題。榨乾老公守則：不強奪、不拒絕、挑禮物選好變現的、最佳禮物是保值品和增值品（車子房子請選房，包包黃金請選黃金）、變現完第一件事是成立公司轉移資金（離婚官司律師費先要有）。

4、人在外靠朋友，朋友不能挑假貨。明知道妳老公外遇卻不講，人品啊人品。

最後，廣告小妹也呼籲「做個人間清醒的女孩，需付出很大的代價。」最大代價就是要被女拳份子炮轟建議妳靠自己，隔天再換一群瓊瑤中毒者提醒妳要和愛情結婚。左手揮老公刀子，右手擺脫這票煩人，人生不易。