快訊／波蘭贈40萬劑AZ疫苗　06：15抵台了！

▲波蘭贈台40萬劑疫苗。（圖／翻攝Facebook／波蘭台北辦事處 / Biuro Polskie w Tajpej）



記者陳俊宏／連線報導

波蘭政府捐贈台灣的40萬劑AZ疫苗，已於今天（5日）上午6時15分降落桃園機場。總統府發言人張惇涵表示，總統府誠摯感謝波蘭政府的真摯情誼，這充分顯現民主夥伴共同抗疫的互助精神與堅定決心，相信這份來自中歐的溫暖支持，台灣人民由衷感動。

波蘭外交部聲明說，疫情為國際社會帶來前所未有的挑戰，在全球共同對抗COVID-19病毒情況下，國際間團結互助至關重要；在2020年第一波大流行期間，台灣曾捐贈給波蘭100萬片口罩、5000套防護服和2萬套手術服，波蘭銘記在心，現在捐贈給台灣超過40萬劑疫苗。

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▼波蘭贈台40萬劑疫苗。（圖／翻攝Facebook／波蘭台北辦事處 / Biuro Polskie w Tajpej）



這批疫苗由長榮航空BR-66「客機載貨」方式，從維也納起飛，於今上午6時15分抵達桃園機場。張惇涵指出，波蘭是繼立陶宛、斯洛伐克、捷克後，第四個宣布捐贈台灣疫苗的歐盟會員國，在去年歐洲疫情嚴峻之際，台灣曾捐贈總計100萬片醫療口罩等防疫物資給波蘭；而在今年5月台灣面臨新一波疫情挑戰之時，波蘭則捐贈防護衣予台北市政府，這再次彰顯民主國家間共同抗疫、相互扶持的「善的循環」。

外交部表示，波蘭政府的及時善舉，不僅彰顯波蘭與台灣齊心比肩，共同對抗疫情的堅毅決心，也是民主自由夥伴彼此友愛互助，展現真摯情誼的感動時刻。

外交部指出，台灣與波蘭的雙邊關係友好密切，尤其兩國基於民主、自由、人權及法治的普世價值，一向都是堅強的理念相近夥伴；去年9月在第9屆台灣波蘭經貿諮商會議中，雙方簽署支持中小企業與創新及認證合作等兩項協議；今年2月台灣與波蘭簽署刑事司法合作協定並正式生效，進一步提升兩國雙邊實質關係。

▼波蘭贈台40萬劑疫苗。（圖／翻攝Facebook／波蘭台北辦事處 / Biuro Polskie w Tajpej）

