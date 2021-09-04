快訊／長榮「台北－芝加哥」客、貨機航班　即日起暫停飛航

▲長榮航空多名機師確診。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

長榮三名機師確診新冠肺炎，三人都曾執飛芝加哥航班。長榮航空今日表示，即日將進行各機隊飛行員PCR普篩，另台北-芝加哥航線即日起暫停提供客、貨機飛航服務。總計飛行員約1200人、曾飛芝加哥航班機組員約300人，共約1500人進行PCR檢測。

長榮航空表示，為讓組員安心，也進一步檢視機師的健康狀況，即日將進行各機隊飛行員PCR普篩；此外，因應芝加哥組員返台居家檢疫之規範，並讓飛行員做最有效的派遣將航班影響降到最低，台北-芝加哥航線即日起暫停提供客、貨機飛航服務，恢復時間將視檢疫規範調整再行決定。

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指揮中心昨日下令，完整接種兩劑疫苗的機組員返台仍需進行5天居家檢疫。指揮官陳時中說明，長榮執飛美國芝加哥航線之機組員，入境均應至指定處所檢疫14天，且於入境日及檢疫期間進行3次篩檢，因為目前累計3名突破性感染的機師都曾去過芝加哥，所以要求該外站管理需加強檢視。

機師工會表示，包括美國各機場在內的外站，因已進入解封狀態，防疫層級大幅降低，包括卸貨、清潔甚至海關人員，都已出現高比例未配戴口罩情況，因此呼籲指揮中心下令，機組員比照一般民眾返國後進行14天居家檢疫，並針對高風險場站暫停派飛。

