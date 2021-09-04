「北科附工全校陰性！」鄉民卻翻白眼：現在是驗得到什麼？

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《長榮機師兒確診！北科附工2656師生「PCR結果出爐」》，長榮2名機師「突破性感染」，其中一名機師的兒子（案16122）也被通報確診，其就讀的台北科技大學附屬桃園農工得知後，於3日下午緊急停課，並對校內2656名師生進行PCR，目前結果全員陰性。鄉民看到後，卻忍不住大翻白眼「才幾天，這樣驗得到？」

▲北科附工2656師生目前全員陰性。（圖／翻攝台北科技大學附屬桃園農工臉書）

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學校接獲通報後，於3日下午緊急停課，並針對校內2656名師生進行PCR，且校內人員須等檢測後才可離校，稍早結果出爐，校內師生全員陰性。就有網友把消息轉傳至PTT的Gossiping板上，「現在只是潛伏期而已，先隔離起來是正確的，誰知道這2656名師生，上班上課搭哪班火車、公車？摸了那些扶手？」

不過，看到消息後，更多人忍不住吐槽，「最好剛接觸確診者會被驗出來」、「9/1開學，現在是驗得到什麼」、「哪有那麼快的」、「平均5天才會開始發病，才一天陰性是在爽啥」、「那幾個機師剛入境也是陰性啊」、「14天後驗陰性才是真的確定吧」、「完全不意外啊」、「現在驗什麼意思？」

但也有網友表示，「先採檢代表目前沒有已存在的陽性」、「等7天，14天後會再補採檢」、「至少目前全陰」、「第一天有陽性才是恐怖的事情，陰性正常」、「拜託是真的，別再來一次了」、「先鬆口氣，學校目前沒事。」