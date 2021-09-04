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英國「不建議」12至15歲青少年接種疫苗！　原因曝光

▲▼新冠,疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲JCVI認為，健康的12至15歲青少年可以不必打疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

儘管美加與部分歐洲國家的未成年人接種計劃已經開跑，不過英國政府仍未作出是否開打疫苗的決定。英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）3日表示，有鑑於新冠疫苗可能引發心肌炎等罕見副作用，因此不建議為12至15歲的青少年接種疫苗，反之應該對健康的未成年人採取預防措施，防止他們染疫。

綜合路透社與BBC報導，許多政界人士與科學家擔心，新冠疫情可能會隨著學校重新開放而在校園內傳播，因此公開呼籲政府盡快為18歲以下的未成年人接種疫苗。然而JCVI表示，他們支持患有嚴重神經功能障礙、嚴重免疫系統問題、深度和多重學習障礙、心臟病、肝臟或肺部疾病以及癌症的未成年人接種疫苗，不過健康的青少年則無需接種。

▲▼新冠,疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

儘管目前英國已批准讓莫德納和輝瑞疫苗用於18歲以下的未成年人，不過專家們表示，這是因為目前的疫苗並不完美，且有引發心肌炎等罕見副作用的可能，對於健康的青少年而言，疫苗帶來的風險與益處相差不大，而且12歲至15歲的青少年出現重症的機率很小，因此他們不太需要接種疫苗。

報導稱，幾乎所有兒童和青少年感染新冠的風險都不高，而且英國數據顯示，在疫情爆發的前12個月裡，死於新冠的未成年人大約有25人，其中的19人都有嚴重的健康問題，因此健康的未成年人不太需要擔心在罹患新冠後病情演變成重症或病逝的問題。

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