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蘇貞昌二度直喊「Delta很恐怖」　提醒國人務必嚴守防疫指引

▲▼蘇貞昌視察「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌呼籲國人務必要遵守防疫指引。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

近來爆出長榮機師施打完2劑AZ疫苗後，仍確診感染Delta變種病毒，等於「突破性感染」在台灣發生；在野黨便呼籲，長程機師的防疫規定應改為隔離14天。對此，行政院長蘇貞昌4日受訪時，2度直言「Delta很恐怖」，呼籲國人一定要做好防疫指引，才能再一次守住變種病毒的肆虐。

蘇貞昌今天上午南下視察屏東科學園區。針對Delta變種病毒突破國門，蘇貞昌直言，「Delta非常恐怖」，全世界非常多的國家已經受到非常大的衝擊。台灣2例機師案例也是一種突破性的感染，我們非常嚴陣以待，以最嚴的規格，所以都是預防性全部隔離。

蘇貞昌說，桃園市長鄭文燦也非常配合，各方面都在做，期待全國民眾，「因為Delta病毒太恐怖，大家都一定要依據防疫指揮中心的指引、大家一定要做到」，才能維持台灣第二次戰勝疫情的奇蹟。

蘇貞昌強調，政府也會以最高規格的規範，希望能夠再一次守住變種病毒的肆虐，也希望各界一定要嚴守規範，不要有不遵守規範的做法。

至於機師防疫規定變更，蘇貞昌則說，機師工作非常辛苦，但是我們也已經把原定的措施提前實施，也會從嚴、加碼要求，希望大家都能夠從方方面面守住防疫的防線。

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