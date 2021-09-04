休旅車受困深山泥濘　神救援來了

▲一輛載運機具的休旅車，行經竹60線37K一處農路附近時，遭路面爛泥困住，轄區2名熱心的員警出面協助脫困。（圖／記者陳凱力翻攝，下一站）



記者陳凱力／新竹報導

新竹橫山地區一輛載運機具的休旅車，行經竹60線37K一處農路附近時，遭路面爛泥困住，民眾致電附近派出所求救，泰崗派出所副所長彭俊賢帶著員警李政穎一同前往協助，最後2人在附近果農出動挖土機的協助下，順利協助休旅車脫困成功。

警方表示，2日下午3時許接獲山坡地監測工程人員來電求救，竹60線37K處旁1公里路面下的農路，有人車受困，載運機具的休旅車卡在斷崖果園邊坡，動彈不得無法脫困，請求員警到場支援。

▲▼2警協力推送車輛依然無法動彈，最後以挖土機套上纜繩牽引，在陡峭農路上將車輛慢慢拉上，才成功使人車平安脫困。

由於該地點農路有3條，求助者無法正確說明事故地點，幸好獲報的泰崗派出所副所長彭俊賢是在地原住民，識途老馬帶領警員李政穎逐一探尋，花了近1小時始終於發現陷在爛泥中等待救援的車輛。

▲泰崗所副所長彭俊賢(左)、警員李政穎(右)。

2警協力推送發現車輛依然無法動彈，副所長彭俊賢再請果農以挖土機套上纜繩牽引，在陡峭農路上將車輛慢慢拉至平面道路，花了3小時，終於成功使得人車平安脫困。

橫山分局長提醒民眾，近日山區午後常有大雨，前往尖石山區，行前應注意檢查車輛之油、水、電，注意氣象報告與路況掌握，以確保行車安全。

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