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踏雪尋螢浪漫趣　橫山藝桐遶山花音樂派對51浪漫登場

▲踏雪尋螢浪漫趣　橫山藝桐遶山花音樂派對51浪漫登場。（圖／新竹縣政府提供）
▲橫山鄉藝桐遶山花音樂派對將於本周六5月1日浪漫登場。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

五月桐花雪紛飛，本周六5月1日上午9點起「2021新竹縣客家桐花祭-橫山鄉藝桐遶山花音樂派對」將在橫山鄉合興車站及合興森林愛情園區登場，活動結合客家音樂藝術展演、展售在地農產品，並搭乘火車旅遊為主題，現場有最受小朋友歡迎的YOYO家族唱跳秀、魔術氣球秀、氣墊闖關遊戲，還有GOGORO電動機車等摸彩大獎。縣長楊文科、鄉長張志弘也歡迎民眾一桐賞花、聽音樂、逛市集。

縣長楊文科表示，今年縣府特別與橫山鄉公所合作，將新竹縣桐花祭雙主場之一訂於合興車站及合興森林愛情園區浪漫展開。張志弘鄉長指出，橫山鄉自然景觀豐沛、生態多元，在春夏交替之際，探索秘境古道，日賞桐花夜賞螢，到訪內灣老街，感受橫山鄉客庄人文魅力，來場踏雪尋螢的浪漫輕旅行吧！

▲踏雪尋螢浪漫趣　橫山藝桐遶山花音樂派對51浪漫登場。（圖／新竹縣政府提供）

▲合興車站。

活動內容包括，凡搭乘內灣線指定火車班次至現場的民眾，含0920-0930進內灣（1808）、1150-1200出竹中（1815），就可獲得驚喜小禮物的「一桐遊火車」；由魔法泡泡棒營造的夢幻桐樂開幕式；超人氣YOYO家族領銜及鄉內各級學校帶來的客家音樂展演的藝桐來表演；穿著有花的元素服裝即可領取50元的桐花券，數量有限，送完為止；由好客等路、好客鞦韆及客語小學堂所組成的桐花溜溜闖關活動；集結在地小農市集、客庄美食及胖卡餐車的派對野餐市集；以及Gogoro電動機車、折疊腳踏車與環保野餐墊等豐富大獎的桐花趣味抽獎活動。

張志弘也強調，桐花對於客家人，除了桐油的經濟效益外，桐花會飄落是因為桐花樹上雄花傳遞花粉，雌蕊受粉以後，桐花就會飄落，把所有的養分都留給油桐果，因為落下的是生命，留下的是愛，猶如父母對子女無私奉獻的愛，象徵生命的延續與傳承的深層意義。

▲踏雪尋螢浪漫趣　橫山藝桐遶山花音樂派對51浪漫登場。（圖／新竹縣政府提供）

▲▼縣府與橫山鄉公所合作，將新竹縣桐花祭雙主場之一訂於合興車站及合興森林愛情園區浪漫展開。

▲踏雪尋螢浪漫趣　橫山藝桐遶山花音樂派對51浪漫登場。（圖／新竹縣政府提供）

為了不讓塞車破壞賞桐興致，橫山鄉公所特別規劃停車空間，含九讚頭火車站廣場、九讚頭河堤、龍天宮及橫山國中，並安排免費接駁車往返九讚頭火車站-橫山鄉公所-合興車站-橫山國中。

活動詳細資訊請上橫山鄉公所「橫山鄉粉絲團」、新竹縣政府「新竹縣ing」與文化局臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」查詢。

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