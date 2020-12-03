棉被裹屍主嫌全裸落網　友嘆：窮到剩2把槍還想送錢給媽媽



▲浪漫台三線棉被裹屍案的徐姓主嫌(右)，逃亡21天在清晨落網。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹台3線11月中發生一起棉被裹屍凶殺命案，有毒品及槍砲前科的53歲彭男，因與47歲徐姓主嫌發生債務糾紛，而遭徐殺害後再以棉被裹屍棄置在白色BMW上。徐嫌逃亡21天終於在今天清晨落網，友人說，徐在逃亡期間身無分文窮到全身上下只剩2把槍，卻一心掛念母親，還想賣車送錢給媽媽，讓人心酸。

2010年12月，徐曾持改造手槍朝橫山鄉一處民宅連開5槍，後來警方追查到他，他也大方承認，還向警抱怨賣手槍的人「賣爛槍給我，實在太過分了」要求警察「你們一定要幫我抓賣家！」，讓員警印象深刻。

▲徐男落網後要求要請律師。



據了解，徐嫌出生當地望族，不少親戚都是鄉鎮上的民意代表，不過，徐並未與家人一樣走向仕圖，反而從小就跟著叔叔混幫派，舉凡偷竊、槍毒、討債無惡不作，自己也染上毒癮。他仗著叔叔的勢「闖江湖」，自己也大小案在身，後來結識同樣混黑幫的死者彭男，兩人志同道合，一起「擴大經營」從事暴力討債，徐也因叔叔入監，自己升格成老大。

日前，徐嫌與彭男收回一筆200萬呆帳，本相約平分，未料彭男沒分徐還誣陷「錢都被徐志明拿走了」，更將他百萬敞篷BMW偷典當，徐才氣到找來小弟「教訓」彭男。

▲徐男在裸睡時被警方逮補，慌亂間還未來得及穿上衣服。

徐辯稱，自己只想嚇嚇彭男，未料他心臟病突然發作，他一時緊張才叫小弟用棉被裹屍，原本想載到山上棄屍，結果反在路上發生車禍，最後直接斷尾求生，丟下屍體叫小弟來接他，並展開逃亡生涯。

徐知道警察到處抓他，道上也不敢接濟他，他靠著勒索店家度日，只因毒癮發作，他只好在今天凌晨偷偷回家，卻被警方守株待兔，趁他夢中將他逮捕。

徐的友人說，徐對外雖然是無惡不做的大壞蛋，但卻非常孝順媽媽與疼愛女友，逃亡期間曾向友人表示，想贖回被彭男典當的敞篷BMW再去賣掉，將錢交給媽媽，也讓聞者鼻酸。

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