機師父子恐染Delta！網抖「想起5月180例惡夢」：本來確診也少少的

▲北科附工學生稍早PCR出爐，所幸全數陰性。（圖／記者沈繼昌攝）



網搜小組／劉維榛報導

長榮機師父子（案16120、案16122）相繼確診，高度懷疑恐是Delta病毒，加上機師有苗栗足跡，兒子又去學校上課一天，匡列人數眾多，引爆全民質疑「三級不遠了？」「感覺又回到原點？」另有鄉民也想起，5月15日全台爆發180例的惡夢，直呼「本來人都少少的！」

由於台灣一周內出現3名機師突破性感染（案16066、案16119以及案16120），也讓指揮中心下令，原本9月15日才要加嚴的機組員檢疫措施，提前至3日實施，也就是說，完整接種疫苗的長班組員改為「5天居家檢疫採陰+9天加強自主健康管理」。

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足跡方面，大家最關心機師父子倆的行蹤，苗栗縣場徐耀昌表示，爸爸（案16120）返回苗栗頭份老家探親的當天還處於「可傳染期」，當天晚間還到造橋鄉餐廳及燒烤店用餐，目前已匡列接觸者18名，其中9名列居家隔離，另9名列為自主健康管理，衛生局已全數安排至醫院採檢PCR，現階段報告均為陰性，目前餐廳及燒烤店已完成環境清消及停業3天。

▲長榮航空5天內爆出3名已完成疫苗接種的機師確診！（示意圖／記者李毓康攝）

而就讀北科附工的兒子部分，於3日下午緊急停課，並針對校內2656名師生進行PCR，且校內人員須等檢測後才可離校，稍早結果出爐，桃園市長鄭文燦公布，校內師生全員陰性，至於144名同住家人或師生進行預防性集中檢疫，市府也準備3000快篩，下周二會進行第二次快篩。

至於機師父子是否中鏢Delta，目前基因定序尚未出爐，但網友們早已怕爆怒吼，「一個人害死全台灣生活難過」、「機師，又是機師，又要因為機師賠上全台灣」、「為何機師不用隔離14天？一般人卻要14天？」不少人痛心質疑「感覺又回到原點」、「到底要重蹈覆轍幾次」、「上次的經驗沒受到教訓嗎？」

PTT上有鄉民不禁想起5月15日爆發180例的陰影，「本來人都少少的，不管疫情怎麼爆也不至於到炸裂，結果突然來了一個185（應為180例），然後新聞鋪天蓋地檢討源頭，有沒有哪天確診人數最讓你驚訝的八卦？」

本土疫情升三級警戒，時間軸一次看

►5月15日180例→雙北宣布三級警戒

►5月16日207例



►5月17日333例



►5月18日240例

►5月19日267例→全台進入三級警戒

底下網友熱議「515的恐懼」、「疫苗催打日」、「今天禮拜六了」、「緊急記者會宣布全台三級，真的慌」、「515前兩天的人數，專家就知道不妙了」、「我512就知道了，各醫院陸續傳來消息」。但也有網友不以為意回應「無感，不知道在大驚小怪什麼」、「照常外出運動」、「還好...不知道在恐慌啥」。

▼網友擔心疫情回到原點！（圖／翻攝PTT）

