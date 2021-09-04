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足底按摩變陪酒？還可「雞殺馬」 　妹子辯互相按累了請吃消夜

▲警方查獲按摩業者從事陪酒行為。（圖／桃園警分局提供）

▲警方查獲按摩業者從事陪酒行為。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市某足底按摩養生館近日試營運，但所聘請女員工均非專業按摩師傅，警方據報當場查獲女侍在小包廂內擺桌陪酒，及男客反為女侍按摩讓員警儍眼誇張行徑，十足掛羊頭賣狗肉，以足底按摩為幌子卻經營陪酒行為，員警依法移送相關單位裁處。

▲警方臨檢撞見男客為女侍按摩匆忙爬起。（圖／桃園警分局提供）

▲警方臨檢撞見男客幫女侍按摩匆忙爬起。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局景福派出所所長吳政哲接獲民眾檢舉，指稱桃園區新生路某歇業的清茶館散發廣告，因應疫情將改為足底按摩養生館試營運，但所聘請員工均非專業按摩師傅，疑似以按摩業為幌子經營其他行業。

▲依防疫規定將業者移送裁處。（圖／桃園警分局提供）

▲依規定將掛羊頭賣狗肉業者移送裁處。（圖／桃園警分局提供）

昨日21時許，吳政哲率同仁前往稽查，發現店內設置多間小包廂，裡面雖有按摩床但另有沙發桌椅等，與其他足底養生館明顯不同，經由店員陪同查察，發現羅姓女服務生(43歲、越籍歸化本國)與客人在包廂內正在飲酒吃東西，羅女辯稱是按摩累了，客人請她吃消夜，另間包廂內客人在幫阮姓女服務生(41歲、越籍歸化本國)按摩腳踝，阮女和男客辯稱是互相按摩一下。

經警方查證2名女服務生均未受過按摩技術訓練，明顯以實際為特種茶室營業，員警立即製作紀錄表將40歲張姓女業者移請市府經發局和衛生局裁處。警方呼籲，疫情雖漸趨緩，業者仍需遵守政府防疫相關規定，切勿陽奉陰違違規營業，以免成為防疫破口。

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