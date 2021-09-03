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社會 社會焦點 保障人權

人妻婚外生子！自爆「下海陪酒」誤連結肉體：不知孩子的爸是誰

▲▼酒店,臨檢,林森北路。（資料照／記者張一中攝）

▲人妻與小王發生性行為生子，辯稱是坐檯時酒醉誤事，不知道孩子的爸是誰。（資料照／記者張一中攝）

記者戴若涵／雲林報導

新北市一名人夫發現，妻子在長女出生沒多久後，便經常不回家，甚至離家出走，還與小王發生性行為生下一子，讓他氣炸決定向妻子提告求償100萬元。雲林地方法院審理後，判人妻應賠償丈夫33萬元，可上訴。

人夫主張，與妻子於2009年5月結婚，沒想到妻子在長女出世後不久，就常常找藉口晚歸、不回家，甚至以維持家計為由，離家出走到妻子姊姊雲林的住處，進而與小王發生性行為、2020年2月間生下一名兒子，還偽造他的印章及印文，蓋在其子的出生證明上，後續更變本加厲提起離婚及否認子女的訴訟。

人夫指控，妻子在婚姻存續期間與小王在臉書上互留訊息及照片，細細翻譯內容全都是在互訴衷情、彼此思念，並嚮往永遠在一起的情話，還有與其子共同出遊的照片，認為妻子與小王的交往顯然已逾越一般男女交往的分際，讓他決定向妻子提告求償100萬元，夫妻倆也於2020年10月在家事法庭上調解離婚。

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲人妻辯稱，自己是陪酒時不勝酒力，與客人發生關係生子，不知道孩子的爸是誰。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

人妻則辯稱，丈夫婚後就沒有工作，夫妻倆在外租屋，卻常常因為繳不起房租被斷水斷電，自己是受貧窮生活所逼迫南下雲林投靠姊姊，偶爾打零工，實在迫不得已時，就陪別人喝酒坐檯賺錢，但仍經常寄生活費給丈夫。

人妻表示，她2019年初坐檯時因不勝酒力，和客人發生肉體關係，至今仍找不到這位客人，也不知道兒子的父親是誰，她是為了生活才會發生糊塗生子的悲劇，自己心中也非常懊惱。另外，她強調自己與小王不熟，根本與小王無關，丈夫的主張完全是自我憑空杜撰。

但雲林地方法院勘驗各項事證後，發現人妻曾坦承，有將電話號碼提供給小王使用，也有在臉書向小王表達愛慕，包括「謝謝你陪伴，永遠的愛」、「永遠開心，永遠想念你」，明顯逾越一般社交行為的分際，但孩子是否是小王的，則因事證不足無法證實。

至於人妻稱自己是陪酒後與他人糊塗生子，法院認為，若人妻是非自願與他人發生性行為的，應該會報警處理，或服用事後避孕藥應對、進行人工流產，但她不僅沒有處理，還懷胎10月後生產，甚至冒著偽造文書的罪責，在出生證明上盜蓋丈夫的印章，足以認定她懷孕生子是在自願的情況下發生的，確實侵害人夫的配偶權，判她應賠償人夫33萬元，全案仍可上訴。

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