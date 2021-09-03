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立陶宛遭施壓召回大使　歐盟各國「駐中使節」合照力挺

▲▼立陶宛外交部表示，駐中國大使米凱維切涅（前中）已被召回；歐盟各國駐中國大使在米凱維切涅（Diana Mickevičienė）離境前與她會晤並發布合照。（圖／取自twitter.com/TimHarrington8）

▲立陶宛外交部表示，駐中國大使米凱維切涅（前中）已被召回；歐盟各國駐中國大使在米凱維切涅（Diana Mickevičienė）離境前與她會晤並發布合照。（圖／取自twitter.com/TimHarrington8）

中央社記者陳韻聿倫敦3日專電

立陶宛外交部今天表示，駐中國大使米凱維切涅已被召回，預定4日抵立陶宛。歐盟各國駐中國大使在米凱維切涅離境前與她會晤並發布合照，展現歐洲面對北京強力施壓將團結一致。

中國因不滿台灣獲允在立陶宛設立名稱含「台灣」的代表處，8月10日宣布召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛也召回大使。

米凱維切涅（Diana Mickevičienė）8月初自立陶宛返回中國時，即獲北京當局要求儘速離境。她當時表示，在結束21天強制隔離檢疫後，就會離開中國。

米凱維切涅的隔離檢疫於8月底結束。在米凱維切涅隔離期間及其後數日，立陶宛仍持續與中國方面就召回大使一事及雙方關係其他事項進行交涉。立陶宛外交部今天發布新聞稿證實米凱維切涅已被召回，強調駐中國大使館目前維持正常運作。

立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）昨天曾向立陶宛媒體透露米凱維切涅已離開中國。

對於米凱維切涅被召回，歐盟駐中國代表團副團長何雲騰（Tim Harrington）今天在推特發布歐洲聯盟（EU）各國駐中國大使與米凱維切涅的合照，展現歐盟面對北京施壓將團結一致。他推文表示，歐盟各國駐中大使與米凱維切涅會面，表達對她的支持，期待她能儘快返回中國。

有鑑於北京在政治、經貿、文化等領域對立陶宛強力施壓，台灣在當地設立代表處的計畫是否可能有更改名稱等變動，知情人士表示，目前相關計畫照常進行。

歐盟各成員國外交部長2至3日在斯洛維尼亞首都盧布里雅納（Ljubljana）舉行非正式會議，焦點議題包括歐盟與中國的關係，以及北京對立陶宛的多重施壓。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）一向主張歐盟27個成員國應透過27+1機制團結一致應對中國，排除類似17+1足以分化歐洲的機制。

立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）2日出訪義大利期間與總理德拉吉（Mario Draghi）會面時也表示，歐盟與中國的談判應透過不分化歐洲的形式進行。

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