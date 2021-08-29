12國議會挺立陶宛與台發展關係　陸：某些人揣著明白裝糊塗

▲立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國、英國、德國、法國等12個國家的議會與歐洲議會外委會主席27日發表聯合聲明，歡迎立陶宛與台灣發展經濟關係，還指中國干涉立陶宛內政。對此，中國駐立陶宛使館28日發出聲明，重申「一個中國原則」，並批評「某些人揣著明白裝糊塗，對立陶宛錯誤行徑避重就輕。」

中國駐立陶宛使館表示，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，是中國同立陶宛等建交國家及國際組織發展雙邊關係的政治基礎，相關國家與中國締結外交關係時在建交公報中對此已作出莊嚴的承諾，「立陶宛政府宣布允許台灣當局以『台灣』名義設立『代表處』，公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整，中國政府對此表示堅決反對。」

▼開往立陶宛的中歐班列。（圖／新華社）



中國駐立陶宛使館指出，中立兩國之間的外交風波，是非曲直十分清楚。中方對嚴重損害中國主權和領土完整的挑釁行為予以堅決和必要的反應完全是正當合理的，「某些人揣著明白裝糊塗，對立方錯誤行徑避重就輕，對中國維護國家主權的正義之舉卻橫加指責，說三道四。這種公然違反國際關係準則的錯誤行徑，居心何在？」

中國駐立陶宛使館強調，立陶宛議會外事委員會主席及其他各位簽署人應在涉台問題上遵守國際公理公義以及其政府與中國政府建交公報關於遵守一個中國原則的承諾，多做有益於促進中立兩國及兩國人民福祉的事情，謹言慎行，不要煽風點火，發表不負責任的誤導性言論，向台灣分裂勢力發出錯誤信號。

中國駐立陶宛使館還說，台灣問題事關中國的核心利益和民族感情，中國人民維護國家主權和領土完整的決心同樣鋼鐵般堅定，早日實現祖國統一的意志堅不可摧，「中方注意到立陶宛政府關於遵守一個中國原則，願與中方一道解決台灣設立『代表處』問題的積極態度，希望立方採取切實行動糾正錯誤。」