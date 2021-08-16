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欠稅88萬拖14年變131萬！管收3個月喊沒錢　怨：不給回家關電器

▲▼顏料公司李姓老闆欠稅88萬拖14年，遭管收3個月，還抱怨不給時間回家關電器 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲顏料公司李姓老闆欠稅88萬拖14年，遭管收3個月，還抱怨不給時間回家關電器 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子經營化學顏料公司，在2002年間欠營利事業所得稅及罰鍰共118萬元，經移送法務部行政執行署新北分署執行超過14年，原本允諾分期付款，卻僅繳3萬元，尚欠131萬元，新北分署日前掌握他有隱匿資產事證，聲請法院管收3個月當庭獲准並追討稅金及罰緩，他還抱怨「沒時間回家關電器」。

據了解，李姓男子經營化學顏料公司擔任負責人，在2002年5月間，經國稅局調查他欠下營業所得稅88萬，對他開罰30多萬，李男逾期未繳，遭移送新北分署執行，他以財務困難為由先辦理分期繳納，但多次催討僅從他戶頭內扣得3萬元。

▲▼顏料公司李姓老闆欠稅88萬拖14年，遭管收3個月，還抱怨不給時間回家關電器 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北分署強制執行追討長達14年，剩餘欠稅與罰鍰加計利息共131萬元，由於執行期限在今年（2021年）11月屆滿，新北分署鍥而不捨積極調查，發現原本他自稱結束營業的公司，竟在2018年1月至2019年12月間，支票存款帳戶進出款項高達180多筆，金額超過140萬元，超過欠稅金額卻不繳納。

另查李男以妻子名字成立另一家顏料公司，接手結束營業的公司業務，自稱自己是受僱的臨時工，妻子時常飛到加拿大探視子女，不清楚公司營業狀況，但法官問訊時，又稱妻子不懂業務，都是他在處理，前後矛盾不一。

新北分署認為李男「顯有履行義務之可能，故不履行」或「就應供強制執行之財產有隱匿或處分」具體事證。12日向新北地院申請管收，法官審理認為李男推諉卸責，當庭准予管收3個月，他還抱怨不給時間回家關電器。

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