蝦皮開店到店門市搶客不給超商賺　網不看好「順豐也搞過收光光」

▲蝦皮開「店到店」門市引發網友熱烈討論。（圖／記者邱顯燁攝）

記者洪菱鞠／台北報導

電商最後一哩路「物流」是虛擬零售的決勝地，其中常見與超商配合到店取貨，尤其雙11與疫情期間，因網購訂單量龐大，導致超商出現被包裹塞爆的誇張景象，因此有平台業者跳下來自己做，最近不少人發現蝦皮購物悄悄開起「店到店」門市，因橘色招牌太搶眼而拍照Po網詢問，蝦皮對此沒有多做回應，官網僅公告「店到店服務目前尚在試營運中」。

蝦皮下一步似乎有意拓展自己的物流系統，開「店到店」門市消息在網路上傳開後，立刻引發網友熱烈討論，有人認為「應該會走向快取寶以及愛郵箱跟蝦皮之前推行的販賣機，綜合在一起模式」，也有不少人不看好表示，「順豐也搞過，收光光」、「在台灣，這樣做會自己捆綁自己」、「又來了。傳統中國思維什麼領域（商城 隔日到跨境 直播…代播 KOL 開箱 團購等）都想沾，但是全部都不精幾乎全部都失敗。這就是蝦皮…」、「買家沒來拿，賣家又不回寄～倉儲時間一到～變盲包？！」。

▲對於蝦皮店到店門市服務，網友看法兩極。（圖／記者邱顯燁攝）

據了解，光是在大台北地區、桃園，至少會開25間店，除了提供寄取件服務，店內還販售飲料、餅乾、零食、現煮咖啡等，甚至有ATM，但營業時間是10:30～22:00，不似超商24小時全天營業，且目前僅開放部分賣家使用，也不提供低溫、冷凍包裹配送。至於為什麼開起「店到店」服務，外界很好奇，雖然有一說此作法可降低超商的抽庸和依賴，但蝦皮官方未正面回應，僅保守表示是為提供符合買家與賣家需求，新服務仍在規劃階段。

網路購物已成許多消費者的日常需求，電商平台也積極自建物流中心或車隊提升配送效率，尤其疫情期間等於是一次大驗收，對比PChome因倉儲配送發生困難，24小時到貨失效，momo也預先告知可能延遲到貨，東森購物網則是未受影響，物流運送部分採取長約制，合作業者包括新竹貨運、宅急便、全球快遞、便利帶等。

東森購物網目前在桃園南崁兩個倉庫分別有9000坪/6500坪，新莊衛星倉400坪，今年10月將啟用楊梅一倉10,400坪，明年6月將啟用楊梅2倉8,000坪。子公司熊媽媽的生鮮宅配目前以北北桃為主，新莊的新倉庫1,400坪上個月剛啟用，擴建物流倉儲提高運能，將商品更快送到消費者手上。