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宅經濟催出物流量！　中華郵政快捷件較去年成長逾20%

▲▼中華郵政包裹快捷爆量。（圖／翻攝自王國材臉書）

▲中華郵政包裹快捷大增。（圖／翻攝自王國材臉書）

記者許維寧／台北報導

今年上半年受疫情影響民眾減少出門頻率，但郵務系統趁勢而已，中華郵政統計，今年一至七月間，國內包裹量成長約13%，其中快捷件數更較去年同期增長20.43％。

根據中華郵政統計，108年國內快捷件數為1087萬7000件，109年首度受疫情影響，國內快捷數增長至1446萬件，109年較108年增幅達32.94%。今年上半年持續受疫情影響，一至七月間國內快捷件數則為903萬6000件，相較去年同期750萬3000件，增幅高達20.43%。

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中華郵政副總郭純陽表示，去年跟今年上半年快捷郵件均有顯著成長，中華郵政內部分析，快捷郵件重視時效性，加上疫情使然、物流趨於熱絡，也因此獲得消費者得青睞。

郭純陽也談到，中山大學舊振南品牌研究中心日前也公布相關研究，針對國內近20種行業，從社會責任、使用者推薦等角度分析民眾的品牌信賴程度，中華郵政從去年的20名後今年躍升至第三名，僅次於台灣高鐵和捷安特。

另外，為了表達對戍守離島地區國軍的敬意，中華郵政將於9月2日至9月10日間推出中秋節勞軍包裹優惠，郵資給予八折優待。於上述期間，只要是寄往金門、馬祖、東引、烏坵、南沙以及東沙群島等地的國軍衣物、日用品、不易腐壞的食品包裹等，除了報值費等特種資費外，其餘郵資可享八折優待，但以便利箱或便利袋交寄者，則不再享折扣。

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