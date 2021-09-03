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快訊／北市第二類接種疫苗對象曝光　造冊3263人、80％打AZ

記者蘇晏男／台北報導

第二類人員施打疫苗數目近日被質疑過度「膨脹」，針對台北市第二類造冊人數為何？台北市副市長蔡炳坤3日在北市防疫記者會上表示，從中央的歷史系統資料來看，北市第二類總共造冊人數是3263人，對象包括官員、衛生單位第一線防疫人員、居檢和居隔第一線人員、執行救災救護人員、邊境管制，其中，接種AZ疫苗約80％、20％接種莫德納。

蔡炳坤也解釋，第二類即是維持防疫量能的類別，包括中央地方官員、衛生單位第一線防疫人員、居檢和居隔第一線人員、執行救災救護人員、邊境管制、海巡、空中勤務等共7種；而台北市政府來講，就是前五種。

他指出，北市從今年2月陸續按照中央規定，上傳第二類公費接種的名單，直到中央流行疫情指揮中心在8月17日函知停止第二類人員造冊疫苗接種「第二類對象」從6月的9萬人到7月9日的19.7萬人，到了8月31日超過20萬人，其中包含大量政府防疫人員，引起外界質疑。

對於全國16縣市提報的第二類地方官員名冊被披露，以彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義市的人數最多，占總數77.4％，而且都是藍營執政的縣市，連日來在國內政壇也引發熱議，並被備受網路討論。

對此，中央疫情指揮官中指揮官陳時中在8月31日的疫情中心記者會上也解釋，這些政府官員皆為造冊施打，中央及地方共約3萬人。

陳時中說，，他了解大家關心基層工作者、第一線防護人員等，也知道大家主要質疑的是政府官員部分，所以目前在維持第一線防疫工作的中央官員中，施打第一劑的有1692人，已完整接種兩劑的有925人，至於維持防疫體系運作的地方政府重要官員，接種第一劑與第二劑的人數分別為2萬4793人與5886人，「這些都是有根據造冊的人員來施打」。

在記者會上，陳時中也公布所有第二類造冊人員，總共21.6萬人，其中以第一線警消海巡人員8萬2778人占比最多，其次則為執行居家檢疫及隔離對象之工作者為3萬5422人。

而較受爭議的「維持防疫體系必要之運作官員」有中央1710人及地方2萬8794人，其中未施打第一劑者，分別為18人、4001人，這4019人還能登記施打BNT疫苗。

▼副市長蔡炳坤。（資料照／北市府提供）

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