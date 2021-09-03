萬安44號演習將於15日實施　張麗善：莫驚慌

▲雲林縣長張麗善於今日於雲林縣警察局主持110年軍民聯合防空全民防空演練協調會。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

萬安44號演習將訂於9月15日星期三下午13時30分至14時實施。雲林縣長張麗善於今(3)日於雲林縣警察局主持110年軍民聯合防空全民防空演練協調會指示，此次演習採有預告、一日全國不分區同步實施空襲警報試放演練，警報發放後，人車不管制，不疏散避難。

雲林縣長張麗善表示，近來兩岸關係緊張，中共不斷派機繞台，挑釁意味十足，防空演習是為提高國人敵情憂患意識，降低空襲損害，確保人民生命財產安全。

雲林縣警局說明，此次演習除應遵照中央流行疫情指揮中心防疫指導，避免群聚外，更著重宣導民眾如何利用手機上內政部警政署「警政服務APP-防空疏散避難專區」、「警察局全球資訊網-防空疏散避難專區」及「雲林Nubi扭一下APP-防空疏散避難專區」查詢就近之防空避難處所。

縣長張麗善於會中要求縣府相關局、處就業管權責期前完成整備，並於演習前7日加強宣導，讓縣民了解今年演習是「警報響、莫驚慌、人車不管制」，期許演習朝「零缺點」的目標努力，力求演習圓滿順利。

▲雲林縣長張麗善於會中要求縣府相關局、處就業管權責期前完成整備，加強宣導今年演習是「警報響、莫驚慌、人車不管制」，期許演習朝「零缺點」的目標努力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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