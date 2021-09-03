雲林女赴美接種2劑疫苗返台確診　持陰性證明入境「PCR轉陽」

▲雲林縣長張麗善表示，案16117為本國籍51歲女性，7月中前往美國，8月底持PCR檢驗陰性報告入境，在美期間施打兩劑疫苗，9月1因入境採檢結果PCR陽性，9月2日確診。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣今（3）日新增1例境外移入確診個案，雲林縣自今年5月1日統計至，本土累積確診22例、境外移入4例，雲林縣長張麗善表示，案16117為本國籍51歲女性，7月中前往美國，至8月底持PCR檢驗陰性報告入境，在美期間施打兩劑疫苗，9月1因入境採檢結果PCR陽性，9月2日確診，目前已安排於醫院治療。

雲林縣長張麗善召開上雲林縣疫情線上記者會指出，案16117為本國籍51歲女性，平時居住於斗六市，7月中旬前往美國，7月18日施打第1劑BNT疫苗，8月8日施打第2劑BNT疫苗，一直到8月31日持搭機前三日內PCR檢驗陰性報告入境，入境時無症狀，於機場完成入境採檢後，便搭乘防疫計程車至防疫旅館居家檢疫，檢疫期間無不適症狀，9月1日因入境採檢結果PCR陽性，9月2日確診，目前已安排於醫院治療。



張麗善表示，案16117入境採檢結果CT值32，依據專家學者認定，這樣的CT值傳染力不高，特別透過線上記者會直播向鄉親說明，張麗善說，最重要的是，該個案於防疫旅館居家檢疫故直接送往醫療院所就醫治療，未進入雲林縣境內，請鄉親安心放心。

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