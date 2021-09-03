長榮機師兒「高度懷疑Detla病毒」　同學與家長500人集中檢疫14天

記者嚴云岑／台北報導

長榮航空確診機師在桃園就讀高中的兒子（案16122）染疫，Ct值11病毒量高，指揮中心高度懷疑是Delta變異株，不僅要求該校全面停課外，更請同班同學、同班同學家人與跨班上課接觸到的同學集中檢疫14天，初步統計有500多人受影響，指揮中心已準備集中檢疫所供其入住。

長榮2名機師爆發「突破性感染」案例，其中一名機師的兒子也被通報確診，其就讀的「台北科技大學附屬桃園農工」已著手對2154名師生進行PCR採檢，等結果出爐才能離校。校方上午指出，學校將於下午停課，現衛生局人員已經緊急進駐。

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▲案16122學校接觸者處置。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指揮官陳時中說明，該案例處理稍微謹慎，因為高度懷疑可能是Delta病毒，所以一定要小心，同班同學集中檢疫14天、同班同學家人預防性居家檢疫，跨班上課一樣集中檢疫14天，當天曾進入個案使用後教室的使用者也要居隔14天。

陳時中指出，這次擔憂是Delta病毒，所以擴大連確診的同班同學家人也預防性集中檢疫，等同班同學PCR檢測完確定不會傳給家人可能性，同班同學家人集中檢疫可以及早解隔。

▲加強桃園市二級警戒。（圖／指揮中心提供）

另外，指揮中心也宣布，因應境外移入Delta變異株疫情，自即日起至9月9日，強化桃園市第二級疫情警戒相關措施，請民眾落實遵循。強化措施如下：

一、集會活動人數上限降為室內 50 人，室外 100 人，若超額得提防疫計畫報請桃園市政府核准後實施。

二、賣場與超市加強人流管制。

三、醫院及長照機構除例外情形，停止開放探病及探視；陪病及陪伴者限1人。