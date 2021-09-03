以色列「日增1.1萬例」再創新高！　疫苗覆蓋率高卻成疫情熱區

▲ 以色列兒童進行PCR檢測。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列新冠疫苗推廣快速，1月至今已有63%人口完整接種，政府放寬防疫措施，走向「與新冠共存」的新模式，近來卻受到高傳染性Delta變異株重創，確診病例大幅激增，甚至有大量已接種疫苗的民眾染疫，1日新病例創下史上新高，令公衛專家愈發憂心。

根據以色列衛生部2日公布的數據，1日新增1萬1187起確診個案，略多於8月30日的1萬1133例，再度創下疫情爆發以來新高，此前的最高紀錄則為1月18日的1萬118例，截至目前累計109萬6881例確診，7122例死亡。

牛津大學統計網站Our World in Data顯示，以色列疫苗覆蓋率在全球始終名列前茅，如今每百萬人確診病例數卻也高居全球之冠，成為新的疫情熱區。第三波疫情由Delta病毒引起，在短暫放寬防疫措施的幾周內，民眾赴國外度假歸來，導致病毒在國內蔓延。

衛生服務公司克拉利特首席研發長巴利瑟（Ran Balicer）向《科學》雜誌說明，以色列的例子為全球帶來明確警告，「這可以發生在這裡，就可能發生在任何地方。」耶路撒冷希伯來大學流行病學教授萊文（Hagai Levine）也表示，「我們仍身處大流行之中，沒有什麼萬靈丹。」

以色列1日重開校園，超過90%學生到校上課，遠遠超出教育部預期，但仍有逾25萬人透過Zoom遠距上課。政府對12歲以下尚無法接種疫苗的數萬名兒童進行檢測，預計未來幾天陽性率將大幅提升，單日確診數還會更高。

不過，以色列7月底開放60歲以上民眾加打第三劑，後來將年齡限制下修至12歲以上。隨著加強劑覆蓋率提升，重症病例持續減少，住院人數也明顯減少。

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