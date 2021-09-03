疫苗非金鐘罩！　醫揭防疫重點「突破性感染」：這國家是前車之鑑

記者黃翊婷／綜合報導

隨著BNT疫苗陸續到貨，不少民眾期盼打完疫苗就能回到正常生活。不過，衛福部草屯療養院醫師沈政男提醒，疫苗不是金鐘罩，別以為打過疫苗即使染疫九成都是輕症，如果是突破性感染，得到重症的機會是沒打疫苗的七成五，「也就是說，疫苗保護力跟非疫苗防護手段有關！如果你什麼都不管，口罩也不戴，那麼，兩劑mRNA疫苗的突破率高達六成！」

▲打過疫苗會降低染疫機率，但如果還是染疫了，重症率其實沒有降太多。（示意圖／記者李毓康攝）

沈政男2日在臉書PO出一篇《突破性感染：疫苗不是金鐘罩，無法讓你回復正常生活，防護力甚至不如你我戴口罩》的文章，他認為，每一階段的防疫主題都不一樣，現在最熱門的是突破性感染，就算是疫苗施打最充分的以色列，一天仍新增上萬例以上的確診，然而，部分醫療人員還是有些搞不清楚狀況，以為打一劑或兩劑疫苗就有多少保護力，若是如此，以色列又怎麼會變成這樣。

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「也有人說，喔，打了疫苗即使染疫，也會大大降低重症與住院率。」沈政男提到，有打疫苗跟沒打疫苗的人如果染疫，得到重症與必須住院的比率相差多少，抱持上述想法的人可能就講不出來了，因為這些都是alpha變種時代的思維，而現在Delta變種已經襲捲全球；在最新一期新英格蘭期刊中，加州大學聖地牙哥附設醫院的醫療人員，在今年6月前完整施打疫苗的保護力超過九成，但到了7月保護力剩下65.5％，也就是說，就算是最懂防疫的醫療人員，即使打了兩劑mRNA疫苗，得到突破感染的機會依然高達35％，亦即只要有3個沒打疫苗的人被感染，就可能有一個打過疫苗的人被感染，更遑論是對防疫沒有那麼小心的一般人。

至於好多人以為「喔，打了疫苗即使被感染，九成也是輕症」，沈政男說根本是大錯特錯，如果是突破性感染，得到重症（5項症狀以上）的機會是沒打疫苗的七成五，住院的機會是沒打疫苗的三到四成左右；這是英國最新研究，刊載在《刺胳針》感染醫學期刊的內容，所謂「打了疫苗，即使染疫也是輕症」，主要是因為打過疫苗後染疫的機會降低，一旦感染，得到重症的機率其實沒有降太多。

▲部分民眾可能會因為打過疫苗就鬆懈防疫。圖為疫情趨緩後，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

接著，沈政男分析，Delta病毒之所以開始盛行，其實與口罩強制令解除有關，部分民眾打完兩劑疫苗就開始有恃無恐，什麼防疫措施都不管了，因此讓Delta病毒趁虛而入，「你去看以色列的染疫、住院與死亡曲線，跟1年前疫情最熾烈時，相差不多了。不是說新冠疫情會流感化？只要疫苗出來，打到七、八成覆蓋率，有了群體免疫，就可以跟病毒共存？大錯特錯連三錯！以色列就是前車之鑑。」

沈政男強調，新冠疫苗確實很好，但別以為打過疫苗就等於神功護體、再多病毒也不怕，甚至不戴口罩，「即使是mRNA疫苗，都不是金鐘罩啦！病毒量只要夠多，就會沖垮抗體防線」、「也就是說，疫苗保護力跟非疫苗防護手段有關！如果你什麼都不管，口罩也不戴，那麼，兩劑mRNA疫苗的突破率高達六成」，反之，就算只打一劑AZ，只要戴好口罩也是有不錯的保護力。

▲台灣疫苗總到貨累計已有1306.33萬劑。（圖／曾梓倩製）

最後，沈政男談到台灣疫情，他指出，台灣的防疫強度縱使沒有疫苗也可以擋下Delta病毒，屏東的經驗就是證明，只是大家被alpha變種嚇壞，因而失去自信，「兩劑BNT的原始保護力說是94％，而你我都戴口罩，保護力至少有96％。對於Delta病毒，恐怕差距更大。」此外，打疫苗也必須看追加保險分，而不是取代非疫苗防護手段。

至於最近大家吵翻的BNT優先讓學生族群接種一事，沈政男認為，在疫苗有限的情況下，更應該精算施打組合，把疫苗打在最需要保護力的族群，「怎麼樣才能取得最高集體保護力？先讓高危險族群打滿兩劑mRNA或混打，行有餘力再往年輕族群施打。」