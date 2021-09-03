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疫苗非金鐘罩！　醫揭防疫重點「突破性感染」：這國家是前車之鑑

記者黃翊婷／綜合報導

隨著BNT疫苗陸續到貨，不少民眾期盼打完疫苗就能回到正常生活。不過，衛福部草屯療養院醫師沈政男提醒，疫苗不是金鐘罩，別以為打過疫苗即使染疫九成都是輕症，如果是突破性感染，得到重症的機會是沒打疫苗的七成五，「也就是說，疫苗保護力跟非疫苗防護手段有關！如果你什麼都不管，口罩也不戴，那麼，兩劑mRNA疫苗的突破率高達六成！」

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲打過疫苗會降低染疫機率，但如果還是染疫了，重症率其實沒有降太多。（示意圖／記者李毓康攝）

沈政男2日在臉書PO出一篇《突破性感染：疫苗不是金鐘罩，無法讓你回復正常生活，防護力甚至不如你我戴口罩》的文章，他認為，每一階段的防疫主題都不一樣，現在最熱門的是突破性感染，就算是疫苗施打最充分的以色列，一天仍新增上萬例以上的確診，然而，部分醫療人員還是有些搞不清楚狀況，以為打一劑或兩劑疫苗就有多少保護力，若是如此，以色列又怎麼會變成這樣。

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「也有人說，喔，打了疫苗即使染疫，也會大大降低重症與住院率。」沈政男提到，有打疫苗跟沒打疫苗的人如果染疫，得到重症與必須住院的比率相差多少，抱持上述想法的人可能就講不出來了，因為這些都是alpha變種時代的思維，而現在Delta變種已經襲捲全球；在最新一期新英格蘭期刊中，加州大學聖地牙哥附設醫院的醫療人員，在今年6月前完整施打疫苗的保護力超過九成，但到了7月保護力剩下65.5％，也就是說，就算是最懂防疫的醫療人員，即使打了兩劑mRNA疫苗，得到突破感染的機會依然高達35％，亦即只要有3個沒打疫苗的人被感染，就可能有一個打過疫苗的人被感染，更遑論是對防疫沒有那麼小心的一般人。

至於好多人以為「喔，打了疫苗即使被感染，九成也是輕症」，沈政男說根本是大錯特錯，如果是突破性感染，得到重症（5項症狀以上）的機會是沒打疫苗的七成五，住院的機會是沒打疫苗的三到四成左右；這是英國最新研究，刊載在《刺胳針》感染醫學期刊的內容，所謂「打了疫苗，即使染疫也是輕症」，主要是因為打過疫苗後染疫的機會降低，一旦感染，得到重症的機率其實沒有降太多。

▲新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲部分民眾可能會因為打過疫苗就鬆懈防疫。圖為疫情趨緩後，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

接著，沈政男分析，Delta病毒之所以開始盛行，其實與口罩強制令解除有關，部分民眾打完兩劑疫苗就開始有恃無恐，什麼防疫措施都不管了，因此讓Delta病毒趁虛而入，「你去看以色列的染疫、住院與死亡曲線，跟1年前疫情最熾烈時，相差不多了。不是說新冠疫情會流感化？只要疫苗出來，打到七、八成覆蓋率，有了群體免疫，就可以跟病毒共存？大錯特錯連三錯！以色列就是前車之鑑。」

沈政男強調，新冠疫苗確實很好，但別以為打過疫苗就等於神功護體、再多病毒也不怕，甚至不戴口罩，「即使是mRNA疫苗，都不是金鐘罩啦！病毒量只要夠多，就會沖垮抗體防線」、「也就是說，疫苗保護力跟非疫苗防護手段有關！如果你什麼都不管，口罩也不戴，那麼，兩劑mRNA疫苗的突破率高達六成」，反之，就算只打一劑AZ，只要戴好口罩也是有不錯的保護力。

▲▼0902疫苗到貨情況（圖／曾梓倩製）

▲台灣疫苗總到貨累計已有1306.33萬劑。（圖／曾梓倩製）

最後，沈政男談到台灣疫情，他指出，台灣的防疫強度縱使沒有疫苗也可以擋下Delta病毒，屏東的經驗就是證明，只是大家被alpha變種嚇壞，因而失去自信，「兩劑BNT的原始保護力說是94％，而你我都戴口罩，保護力至少有96％。對於Delta病毒，恐怕差距更大。」此外，打疫苗也必須看追加保險分，而不是取代非疫苗防護手段。

至於最近大家吵翻的BNT優先讓學生族群接種一事，沈政男認為，在疫苗有限的情況下，更應該精算施打組合，把疫苗打在最需要保護力的族群，「怎麼樣才能取得最高集體保護力？先讓高危險族群打滿兩劑mRNA或混打，行有餘力再往年輕族群施打。」

【突破性感染：疫苗不是金鐘罩 無法讓你回復正常生活...

沈政男發佈於 2021年9月2日 星期四

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