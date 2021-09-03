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學生打BNT最怕心肌炎　2關鍵時間點曝光！有3症狀快就醫

記者黃翊婷／綜合報導

首批93萬劑BNT疫苗昨日（2日）運抵台灣，優先接種對象為12到17歲青少年，讓不少家長擔憂接種後可能會出現心肌炎等不良反應。對此，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎列出「兩大時間點」提醒，心肌炎在年輕族群發生率約為百萬分之幾十，打完mRNA疫苗後一個月內都要留意，假設接種後一週內出現3種症狀，心悸、呼吸急促及胸痛，就要趕緊就醫。

▲▼首批BNT最快9／16出關。（圖／食藥署提供）

▲首批BNT最快9月16日出關。（圖／食藥署提供）

首批93萬劑BNT疫苗抵台不到10小時，食藥署已完成冷鏈稽核與588劑疫苗抽樣，攜回實驗室進行檢驗，若經審查文件資料與檢驗皆合格，最快可於9月16日驗畢並核發封緘證明書。而第二批BNT疫苗90多萬劑傳聞將在下週三（8日）到貨，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「應該很接近那個時間」。

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不過，雖然BNT到貨暫時緩解台灣疫苗短缺問題，但由於mRNA疫苗例如BNT，副作用容易出現心肌炎，讓部分家長十分擔憂孩子接種後會出現嚴重不良反應。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾表示，青少年接種mRNA疫苗比較容易出現頭暈、噁心、頭痛、發燒等症狀，另外可能出現的罕見副作用有心肌炎、心包膜炎，如果接種後出現胸痛、呼吸困難等症狀就要提高警覺。

▲▼中央與地方針對國高中老師接種新冠疫苗不同調，但台北市政府仍堅持繼續為高中職老師接種疫苗，為一個月後的開學做準備。（圖／記者湯興漢攝）

▲BNT成為台灣目前可施打的第4種新冠疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎列也表示，BNT疫苗本身已經授權使用，較需要注意的是兩個嚴重不良反應，其一為過敏性休克，發生率大約是百萬分之2到5，相較於一般疫苗的機率是稍微高一些，但仍算少數。他說明，通常在接種後休息30分鐘左右都未發作，即代表發生機率很低。

另外要注意的是心肌炎，李秉穎指出，這項嚴重不良反應發生在年輕族群的機率約百萬分之幾十，尤其是年輕男生，目前認為可能與自體免疫相關，也就是跟個人體質狀況。他說，有些人怎麼打都不會，有人打了就是會有心肌炎，不過，因為大部分是良性情況，雖然西方國家有死亡率出現，但整體並未超過百分之十，大部分屬輕微現象，經過支持性治療後就會恢復。

李秉穎強調，「打mRNA疫苗，尤其是一個月內都要注意」，施打一週內若有心悸、呼吸急促及胸痛症狀，就要趕快就醫，因為已經被證實跟mRNA疫苗有相關，是個人基因引起的免疫反應，上述兩者就是特別需要注意的嚴重不良反應。

指揮中心記者會,莊人祥,李秉穎,邱南昌。（圖／指揮中心提供）

▲李秉穎提醒接種mRNA疫苗例如BNT，一週及一個月內都要留意是否出現不良反應。（圖／指揮中心提供）

至於接種BNT疫苗還有哪些注意事項，《東森新媒體ETtoday》整理5大QA供民眾參考，詳細如下：

Q1.BNT疫苗有怎樣的防護力？

依據目前臨床試驗結果資料顯示，BNT疫苗接種完兩劑，7天後保護力約95％（90.3％～97.6％），疫苗的保護效果需視接種對象的年齡或身體狀況而異。

Q2.接種BNT疫苗後可能有哪些不良反應？

BNT疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，請勿揉；抓接種部位。接種疫苗後可能有發燒反應（≧38℃），通常約48小時可緩解。其他可能症狀包含疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛及發熱。這些症狀通常輕微並於數天內消失。

如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應（如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹）等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

台大前感染科醫師林氏璧引用美國CDC資料表示，12至17歲男生打mRNA疫苗，發生心肌炎比率最高，有10萬分之4，男生比女生高，多半是第二劑7天內發生。

林氏璧指出，若小孩打完BNT疫苗7天內，出現胸痛、心律不整、心悸、氣喘不過來等，點類似心衰竭，血打不出去，最好要送至急診室。

Q3.哪些人不適合接種BNT疫苗？

發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。免疫功能低下者，包括接受免疫抑制劑治療的人，對疫苗的免疫反應可能減弱。

Q4.接種BNT疫苗後要注意哪些事情？

接種後應於接種單位或附近稍作休息留觀15分鐘，離開後請自我密切觀察15分鐘，但針對先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應之民眾，接種後仍請於接種處或附近留觀至少30分鐘。使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。

Q5.BNT疫苗可以和其他疫苗混打嗎？

國內目前混打僅開放第一線醫事人員可第1劑打AZ、第2劑打莫德納，尚未開放其他民眾兩劑混打不同廠牌疫苗。指揮官陳時中表示，BNT或mRNA跟AZ混打，基本上專家認為這方向是可行，但什麼時候實施和實施對象，可能要根據進來的貨量去考慮，第二是疫苗的量是一定的，打出來是一定的計次人口比，打一劑有基本保護，所以希望把第一劑涵蓋率提高，再把第二劑補足。

▼台灣疫苗總到貨累計已有1306.33萬劑。（圖／曾梓倩製）

▲▼0902疫苗到貨情況（圖／曾梓倩製）

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